Abogado de Gustavo Penadés expresó "preocupación" por dichos de denunciante que declaró desde el exterior y que aseguró que entran "prostitutas" al Palacio Legislativo

Sobre esto último, Guerrero señaló en rueda de prensa que Viana incurrió en una "cantidad de inexactitudes". "Hay circunstancias, lugares, objetos y fechas que no son exactas, y eso lo vamos a demostrar", apuntó.

"La audiencia en sí no fue tan desagradable, fue más agradable que las anteriores porque el clima con la Fiscalía y con el juzgado fue bueno, pero sí fue desagradable las declaraciones", agregó el abogado.

Y dijo que Viana aseguró que la defensa de Penadés había "mandado gente a averiguar" su identidad para "amedrentarlo".

"Hay otras partes que dijo que son prácticamente denuncias contra el equipo de defensores. No me quiero extender en eso, porque no me quiero victimizar y será en otro ambiente. Contra Gustavo Penadés incluso incitó a que le hicieran algo en la cárcel, que si lo veían por la calle había que matarlo, habló de ponerle un revólver 38 en la cabeza. Nos parecen cosas graves. Pero más grave aún dijo que actualmente había legisladores en el Palacio Legislativo que hacían entrar prostitutas, travestis y menores de edad homosexuales", detalló Guerrero.

El abogado expresó su "preocupación" por este tema porque "el Palacio Legislativo representa a todos los partidos políticos".

El testimonio de Javier Viana

Viana fue contactado por la Fiscalía de Delitos Sexuales luego de dar su testimonio para el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar.

En el libro, el hombre cuenta que conoció a Penadés en la calle y que empezaron un vínculo en el que mantenían encuentros sexuales a cambio de "beneficios". Contó que, al principio, Penadés le ofrecía pagarle útiles de estudio o comprarle comida, o cubrir algunos de sus gastos personales. En los encuentros, sin embargo, Viana era víctima de abusos físicos y psicológicos, algo que asegura lo afecta hasta hoy.

También relata que fue a dos fiestas de las que organizaba Penadés en Punta del Este, en donde se daban abusos.

Luego de dar su declaración anticipada a distancia, el abogado de algunas de las víctimas Juan Raúl Williman calificó el testimonio de Viana como "consistente" y que daba cuenta de una "situación muy similar" a la de otras víctimas, aunque con algunos "ribetes particulares".

El abogado había adelantado que la declaración de Viana sería derivada a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), pero no especificó que se debía a la amenaza que profirió y a las acusaciones sobre la actividad en el Palacio Legislativo.

"Porque, de su declaración, pueden surgir otros elementos que haya que investigar, independientemente de este caso concreto", había dicho el abogado en diálogo con Subrayado.