Cómo se paga en Uruguay el feriado no laborable del 1° de mayo por el Día de los Trabajadores

¿Se puede obligar a alguien a trabajar un feriado no laborable?

Más allá de algunas sentencias en sentido antagónico, la jurisprudencia tiene una postura mayoritaria en el sentido de que no es obligatorio trabajar en un feriado no laborable como el 1° de mayo, y que en caso de ser convocado por la empresa es el trabajador quien debe aceptar realizar la tarea. Ante ese principio general hay excepciones para el caso en el tipo de actividad el trabajo no pueda detenerse. En la generalidad de los casos, "no existe una prohibición de trabajar un día declarado feriado pago, sino que corresponde abonar remuneración especial en caso de hacerlo", afirma la web del estudio legal Castellán. "Por otro lado, cuando la intención de la norma es que el trabajador no se encuentre obligado a concurrir a trabajar (salvo causas justificadas), se declara el feriado como “no laborable”, pues la característica del “no laborable” es que sí procura desalentar el trabajo. El legislador tiene preferencia por el descanso en ese día, asimilándolo al día de descanso semanal".