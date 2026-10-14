Conexión Ganadera: la Justicia condenó a los responsables de dos empresas tenedoras de ganado por apropiarse de los animales

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera condenó a los responsables de dos empresas tomadoras de ganado de Conexión Ganadera por apropiarse de buena parte de los animales que tenían en custodia en provecho propio . Se trata de los directivos de las empresas Agneau y El Alfalfar.

En la audiencia que se realizó este jueves y que El Observador presenció, a pedido del fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, se los condenó a los tres por el delito continuado de apropiación indebida en calidad de autores , luego de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía para cerrar el caso por proceso abreviado .

Al pedir las condenas, el fiscal Rodríguez aclaró que "no se enmarcan en un hecho aislado sino en el marco de la estafa de Conexión Ganadera".

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En el caso de Agneau SRL fueron condenados Oscar Bertoletti y José Pedro Cristina, quienes debían tener en el campo, que arrendaban en Canelones, según los contratos, 5.000 ovinos y otros 2.000 en un campo en Treinta y Tres .

Se acordó para ellos dos, una pena de 12 meses de prisión sustituida por por libertad a prueba, con la obligación de fijar residencia en lugar determinado, sujeción a Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), durante dos meses se deberán presentar en la seccional policial semanalmente y luego, durante cuatro meses tendrán que realizar 4 horas de trabajo comunitario. Además se les impuso la prohibición de acercarse a las víctimas con las que tenían contrato Agneau, que eran 14 contratos.

En cuanto a Moreno, se acordó 16 meses de prisión, tres meses de arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 8 horas, y el resto con las mismas medidas que los otros dos, durante dos meses presentarse en la seccional y 4 meses de trabajo comunitario por 4 horas.

En el caso de Agneau, declarado el concurso de Conexión Ganadera, se encontraron poco más de 1.400 ovinos en Canelones. De los del campo de Treinta y Tres se recuperaron 800 debido a que hubo gran mortandad de animales.

En Fiscalía admitieron que la faltante de 3.000 ovejas obedeció a que hubo ganado que nunca ingresó y en otra parte a que fueron vendidos por ellos para cubrir costos operativos de la empresa, que era deficitaria.

En relación a El Alfalfar se encontraron vigentes 16 contratos por 1.320 vacunos por un valor mayor a US$ 900 mil. Al inspeccionar los campos se encontraron 43 vacunos que fueron vendidos por el síndico a un valor de US$ 34 mil.

Se responsabilizó a Moreno por la apropiación de los 231 vacunos que faltaron y, según admitió, fueron vendidos "dándoles un uso distinto", dijo el fiscal Rodríguez quien relató que Basso les había adelantado US$ 40 mil entre 2023 y 2024 cómo adelantos.