Da Silva invitó a políticos del FA a debatir: "Aprovechen que estamos con la capa caída"

"La 40 nunca fue caballo de comisario. No nos fuimos con Larrañaga, no nos fuimos en la primera elección de Luis, menos en la segunda elección de Luis y mucho menos en la elección de Álvaro Delgado. Pero créanme que no siendo caballo de comisario, no necesitando de ninguno para pedir el voto, nosotros estamos libres. Nosotros no necesitamos colgarnos de nadie, este es un espacio que va a transitarse a lo largo de todo el país y que no necesita de nadie", comenzó diciendo Da Silva.