Fiscal asegura que no cierra caso de denuncia falsa contra Orsi porque un integrante de su comando todavía no declaró

La fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas , que tiene a su cargo la causa de la denuncia falsa presentada contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi , aseguró que todavía no cerró la causa porque un integrante del comando político del exintendente de Canelones todavía no se presentó a declarar , pese a que fue citado varias veces.

"Al día de la fecha esa causa no la he cerrado, estoy tratando de ubicar a una persona que ha sido citada en más de una oportunidad que integraba el comando de campaña de Orsi que no hemos podido localizar y es muy importante que dé declaración para esta fiscalía", dijo Fleitas.

Esto último está relacionado con la hipótesis de que la denuncia falsa contra Orsi fue ideada desde el exterior.

Uno de los dirigentes allegados a Orsi, Francisco Legnani, había declarado públicamente en distintas entrevistas que la denuncia falsa contra el entonces precandidato había sido pautada " desde el exterior". También lanzó esa teoría el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que asesoró a Orsi en este caso. "Conocemos la metodología de determinados grupos y de determinados servicios del exteriores en operaciones de este tipo", había expresado entonces el abogado.

La fiscal Fleitas recordó que cuando se conoció la denuncia falsa allegados a Orsi habían apuntado a un "efecto rebote en las redes sociales" y que pidió a quienes hicieron referencia a eso que "acerquen la identificación" a fiscalía.

Fleitas también sostuvo, en ese sentido, que había convocado a "personas que en redes sociales hablaron de que había una campaña, pero amparándose en su condición de abogados no prestaron ayuda a la investigación".

"Todo eso será tomado en consideración al momento de considerar que es lo que sucedió", señaló.

La condena a Romina Celeste

Luego de varios meses de investigación y por varias denuncias presentadas, este jueves Romina Celeste Papasso fue condenada a dos años y un mes de prisión.

La fiscal Sandra Fleitas logró un acuerdo abreviado con la defensa de Papasso para lograr una única condena por todos los delitos y las causas en las que Papasso aparecía como denunciada.

Además de la denuncia falsa contra el candidato Yamandú Orsi, por la que ya estaba imputada y terminó siendo condenada, este jueves se la condenó por cuatro causas más, una vinculada al exsenador nacionalista Gustavo Penadés, otra al periodista Ignacio "Nacho" Álvarez, una tercera relacionada con el fiscal Rodrigo Morosoli y una última por un tuit en el que pedía poner una bomba en una manifestación en Buenos Aires.

Por la denuncia falsa contra Orsi ya había sido condenada en mayo de este año Paula Díaz.