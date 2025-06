Operadores penitenciarios denuncian que "había solo cinco funcionarios" en módulo del Comcar donde murieron cuatro presos en incendio

El sindicato de funcionarios penitenciarios afirmó que el incendio en el módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar ) fue un "asesinato múltiple" , y denunció que al momento del incidente "había solo cinco funcionarios en un módulo de 700 presos".

INR Cuatro reclusos del ex Comcar fueron calcinados en minutos; investigan qué usaron los autores para provocar el incendio

COMCAR Jerarcas de Interior aseguraron que el incendio en el ex Comcar se inició porque "tiraron un pedazo de colchón quemado"

Rudeber Buela, vocero de la coordinadora de sindicatos policiales, afirmó en la misma rueda de prensa que los funcionarios afectados estaban "fuera de peligro" y "muy frustrados".

"Este es un centro de privados de libertad que debería estar albergando unos 3.000 y pocos (presos) y está en los 5.212. Está muy pasado por encima de sus capacidades, con problemáticas en saneamiento, en provisión de energía eléctrica y otros servicios que con situaciones límites se ven desbordados y generan en esta población, que particularmente tiene condiciones psicosociales y psicoanímicas muy complejas, estas circunstancias que se exacerban", agregó el policía.

En específico, para Gutiérrez "lo peor del sistema del Comcar está entre los módulos 10 y 11", a los que el operador penitenciario calificó como lugares "de retroceso".

Abogado de sindicato de operadores penitenciarios recordó habeas corpus para mejorar cárceles: "La urgencia se sigue dando"

El abogado de Ofucipe, Juan Raúl Williman, recordó que el sindicato y la legisladora del Frente Amplio Bettiana Díaz realizaron en 2024 un "habeas corpus" para solucionar distintos problemas urgentes en las cárceles, y marcó que "la urgencia se sigue dando".

En una entrevista con Subrayado realizada este lunes, Williman afirmó que el habeas abarca a "todo el sistema" penitenciario, y "si bien se entendía que no era la reforma que el sistema necesitaba, era una solución para cuestiones urgentes e inmediatas" en materia de hacinamiento, alimentación y carencia de distintos derechos básicos de las personas privadas de libertad.

El abogado marcó que los demandantes eligieron en específico "los módulos 4, 10 y 11" del Comcar como los "más complejos" del sistema, para comenzar por allí las inspecciones.

Indicó que allí se encontraron con "situaciones de hacinamiento muy complejas", con "piezas para cuatro personas en las que hay diez u once personas recluidas", y declaró que además son "módulos que carecen de patio". También puntualizó que "la alimentación no llega como corresponde".

Para Williman la muerte de los cuatro reclusos "es una confirmación de una urgencia". Por otro lado, valoró que en las pasadas semanas se presentó "por primera vez" en una de las audiencias por el habeas la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, a "dar respuesta sobre estos temas". "Nos sorprendió gratamente, todas las veces anteriores veníamos negociando con los abogados del Ministerio del Interior".

El abogado remarcó que Ofucipe reclama "hace años" que "necesita gente", ya que "son las personas teóricamente encargadas de la rehabilitación" pero cada vez cuentan con menos personal.

"Se viene el presupuesto, es un momento clave, fundamental, para que el Estado con una política de Estado de una respuesta a lo que está pasando", remarcó el defensor, quien cree que este es un "compromiso del Estado" que debe "trascender cualquier administración".