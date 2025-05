Sebastián Da Silva recordó a Mujica: el legado político y una broma sobre su tractor

Da Silva definió a Mujica como un personaje clave de la historia reciente: “Fue un protagonista con sus luces y su sombra de los últimos 70 años”. Añadió que su trayectoria “es una peripecia de vida muy particular, digna de todos los libros que le han escrito”.

En el plano personal, recordó conversaciones alejadas de la política. “Si no es de alfalfa, es de los pájaros; si no, del movimiento de las hormigas, de las lunas, de los soles”, relató. También compartió anécdotas: “Yo lo jodía con que tenía flor de tractor. Se reía: todo lo que no gastaste en el auto lo gastaste en el tractor”.