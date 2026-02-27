Navios redobla su apuesta en Uruguay tras un año récord en Nueva Palmira

Desde hace 70 años, Corporación Navios está presente en Uruguay con una apuesta estratégica en el puerto de Nueva Palmira . En línea con el objetivo de consolidar al país como un nodo logístico regional, logró cerrar el 2025 con cifras récord de movimiento de cargas, proyectando nuevas fases de inversión en infraestructura.

“El año pasado ha sido muy positivo para Nueva Palmira. Superamos todos los récords, embarcamos más de ocho millones de toneladas de carga transbordada durante 2025, distribuidas casi en partes iguales entre granos y mineral de hierro”, dijo Ruben Martínez, director de Corporación Navios S.A.

Los aproximadamente cuatro millones de toneladas de mineral de hierro y cuatro millones de granos movilizados reflejan la recuperación de los flujos por la Hidrovía Paraguay-Paraná y la alta demanda internacional de estos productos básicos.

Para Navios, el éxito del año pasado confirma el valor de un proyecto logístico que combina infraestructura moderna, inversiones sostenidas y una ubicación geográfica estratégica . “El crecimiento de los volúmenes confirma que Uruguay no es solo un paso intermedio, sino un centro logístico con impacto regional”, afirmó Martínez, destacando el rol de Nueva Palmira como puerta de salida para granos y minerales hacia mercados globales, y de entrada de insumos para la región.

En ese sentido, Martínez subrayó que el récord de ocho millones de toneladas transbordadas en 2025 se alcanzó pese a las dificultades que plantearon las situaciones climáticas y la navegabilidad de la Hidrovía en temporadas críticas. “Tuvimos una muy buena cosecha en Uruguay, lo que impulsó los volúmenes. Paraguay, Bolivia y Brasil también aportaron con una cosecha sólida”, señaló.

Las cifras récord de 2025 son fruto de un plan de inversiones que Navios viene desarrollando desde hace años. Martínez recordó que, desde 2005, la empresa ha invertido más de US$ 300 millones en el desarrollo y modernización de las instalaciones en Nueva Palmira. Esto incluye la ampliación de la terminal de granos, la construcción de dos silos, la instalación de una cinta transportadora adicional para la carga de buques, una terminal especializada para mineral de hierro con dos patios de almacenamiento, un muelle dedicado a la carga de buques con dos puestos de atraque y grúas de última generación independientes para la descarga de barcazas.

Solo en los últimos tres años se invirtieron adicionalmente US$ 50 millones en una tercera grúa de descarga, una segunda recuperadora apiladora y un área de almacenamiento adicional, seguidos de aproximadamente US$ 40 millones más en una terminal de líquidos.

Cada inversión tiene como objetivo el crecimiento, mejorar la eficiencia, reducir los costos logísticos para nuestros clientes y posicionar a Uruguay como una plataforma competitiva para el comercio regional y global Cada inversión tiene como objetivo el crecimiento, mejorar la eficiencia, reducir los costos logísticos para nuestros clientes y posicionar a Uruguay como una plataforma competitiva para el comercio regional y global

A su vez, anunció que este año Navios seguirá ampliando su infraestructura, ampliando el muelle para crear un atracadero exclusivo para productos líquidos y combustibles, y reubicando la zona de atraque de barcazas para proporcionar más espacio de maniobra a los buques.

Para mejorar la eficiencia y los procesos de trabajo, la compañía ha implementado nuevos sistemas de software y herramientas de gestión que proporcionan información operativa y financiera en tiempo real. Estos permiten, por ejemplo, hacer un seguimiento exacto de la carga de cada cliente, brindando asesoramiento sobre las cantidades transportadas y coordinando mejor las operaciones de los buques, barcazas y terminales.

Junto con las inversiones en infraestructura y procesos, Navios también amplió su equipo humano, pasando de 80 personas trabajando en el puerto en 2006 a 400 trabajadores 20 años después.

Más allá de la infraestructura portuaria y el empleo, Navios ha impulsado iniciativas de impacto social y educativo en la comunidad. Entre ellas, se destaca el acuerdo con la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) para desarrollar una escuela de ingeniería en Nueva Palmira, un proyecto que combinará formación técnica aplicada con oportunidades laborales vinculadas a las operaciones de la compañía en la zona.

“Para nosotros, invertir también es apoyar el desarrollo de talento local. La alianza con UTEC es un paso clave para abordar la creciente demanda de talento técnico, formando a los profesionales que se necesitan en la región que respondan a las demandas de un sector dinámico como el logístico y marítimo”, subrayó Martínez.

Desafíos para crecer

Uruguay enfrenta algunos desafíos para consolidar su rol como hub logístico. Desde Navios se señala que, si bien el país ofrece estabilidad institucional y un marco legal predecible, todavía existen obstáculos en términos de costos operativos y conectividad que deben abordarse en los próximos años.

Con respecto a esos retos, Martínez se mostró optimista. “El récord de 2025 y la perspectiva de crecimiento para este año nos confirman que hay espacio para seguir expandiendo las operaciones en Uruguay. Estamos comprometidos con el país a largo plazo, y nuestra inversión en infraestructura, talento humano y educación lo demuestra”, destacó.