"Apagando el incendio": la problemática de la basura en Monteviedeo

“En esta oficina apagamos incendios”, reza un cuadro de la oficina del director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IMM), Eduardo Fernández.

“Los montevideanos no somos mugrientos: somos desprolijos”, dijo el jerarca a El Observador. “No atendemos lo importante que es mantener la comunidad limpia, ni lo que le sale a la comunidad tener un departamento de Desarrollo Ambiental que es muy grande. Si todos pudiéramos colaborar, capaz que sería más efectivo”, complementó.

Su dependencia tiene detectados a la fecha 206 basurales endémicos distribuidos por el departamento, lo que implica el doble de los señalados por la comuna tres años atrás (100 a la fecha del 2 de julio de 2017).

Es de notar que los municipios céntricos CH -Punta Carretas, Buceo, Pocitos-, y B -Centro, Cordón, Ciudad Vieja- no presentan basurales endémicos. El 90% de los mismos se concentra, en cambio, en las zonas más periféricas y suburbanas del departamento.

“Los 210 pueden ser la semana pasada. Hoy pueden ser 205, mañana pueden ser 230 o 170”, explicó Fabián Benvenuto, funcionario de la división Limpieza. Los puntos son catalogados como endémicos, lo que implica que no basta con una jornada de limpieza para su erradicación, ya que por diversas razones vuelven a formarse al cabo de unos días.

“El problema que tenemos es que: limpiás, controlás, ponés cámaras, y al poco tiempo te encontrás que cerca se está generando otro”, contó Fernández.

En la limpieza de estos puntos trabajan cuatro cooperativas contratadas por la comuna, que atienden los focos de basura de forma manual en grupos de a tres. Cada una tiene previsto un circuito diario para atender los sitios problemáticos.

La IMM también tiene una operativa de limpieza dividida por región -Oeste y Este- a través de la que se organiza la recolección de los residuos domiciliarios, encargándose cada una de cuatro municipios. Cada región tiene a disposición: una retroexcavadora, dos palas y seis camiones abiertos, que según cuentan intervienen cuando hay “basura pesada”, que puede variar desde escombros a autos quemados.

Sobre este aspecto se explayó Benvenuto, quien insiste que al hablar de basural uno suele imaginarse un “disparate” de residuos acumulados en un predio, cuando “hay esquinas que tienen un metro y medio cuadrado de basura” que por ser endémicos la comuna registra como tales.

Uno de ellos es un terreno en Yaguarón entre Mercedes y Colonia, situado junto a un estacionamiento en pleno centro de la ciudad. Según las autoridades, ya está erradicado. El Observador concurrió al lugar y lo encontró con el portón cerrado y trancado con candado.

Incumplimiento

“Hace once meses empezamos a limpiar un basural en Tres Ombúes. Sacamos 120 camiones de basura, calculá lo que era. Estábamos sacando, y de noche -no los vimos, pero vimos la basura al otro día- fueron con camiones a tirar residuos de curtiembre”, mencionó Fernández.

Leonardo Carreño

La comuna informó en julio de este año una intervención en el territorio -popularmente conocido como Cantera del Zorro, ubicado en la calle Alaska entre Pedro Giralt y Francisco Olivares- en la que se retiraron cerca de 80 vehículos abandonados sobre el cauce del arroyo Pantanoso, y se atendió “el excedente de residuos domiciliarios”.

Facundo Pérez, director del Servicio de Convivencia de la IMM, dijo a El Observador que es uno de los puntos identificados como problemáticos sobre los que se apuestan inspectores. Su dependencia cuenta con un cuerpo de 120 de ellos, que se distribuyen según la prioridad del contexto -hoy “abocados” al cumplimiento de las medidas sanitarias-.

“Ahí se sacaron 80 autos del arroyo. Pasó el fin de semana y el lunes ya había dos. Llegaron al colmo de ir un viernes a las 3 de la tarde. Estábamos limpiando y quemaron un auto ahí”, narró Pérez.

Convivencia lleva aplicadas unas 200 multas -la mayoría de ellas por tirar desechos fuera de los contenedores- a un valor de 10 UR ($12.642) en lo que va del año. Además, Pérez contó que diez personas fueron conducidas a dependencias policiales por hurgar en los contenedores y dejar residuos tirados, una acción sancionada por la Ley de Faltas.

Círculo vicioso

“Tengo cinco niños, y hay cada vez más ratas”, sintetizó Jenny, vecina del barrio Tres Ombúes. La mujer reclama, por un lado, más contenedores sobre la calle Pedro Giralt. Sin embargo, señaló que muchas veces las personas tiran basura fuera de las volquetas ya disponibles, incluso cuando están vacías.

A pesar de las intervenciones de la comuna, los vecinos manifiestan que al cabo de tres días vuelven a ensuciarse las cunetas y las calles del barrio.

Leonardo Carreño

“El problema no se resuelve sumando más gente o camiones, sino cambiando la cabeza de los montevideanos” aseguró Fabián Benvenuto, quien indicó que “se precisa colaboración”.

Las autoridades de Limpieza observan que los focos de basura pueden constituirse por los despojos de los hogares, podas y escombros. Pero, sobre todo, señalan que hay “mucho, mucho residuo comercial”.

Pérez, de Convivencia, contó que un control habitual consiste en que las empresas transportistas de residuos vayan al sitio de Disposición Final y “no tiren por ahí”.

Tanto comercios como industrias no pueden disponer sus despojos en los contenedores -reservados para la basura de los hogares-, por lo que deben transportarlos a la usina Felipe Cardoso, ya sea mediante contrato con transportistas como también registrándose a sí mismas como tales.

El digesto departamental fija ciertas condiciones -como propiedades especiales para que los vehículos aseguren la correcta conducción-, así como también un costo que varía entre 1 y 2 UR (hasta $ 2.500 para las industrias) por tonelada de residuos ingresados a Felipe Cardoso.

Quiere decir que si una obra de construcción deja diez toneladas de escombros, la empresa deberá pagar $ 25.000 solamente por la disposición final, sin contar lo que cueste el traslado.

Fernández, de Limpieza, sostuvo que hay acuerdos entre transportistas y clasificadores radicados en asentamientos para que las primeras vuelquen los residuos en el barrio -ahorrándose el ingreso a Felipe Cardozo- de forma que los segundos puedan beneficiarse de lo despojado. “Hay un negocio con la basura”, manifestó por su parte Pérez.

Leonardo Carreño

Riesgo para la salud

Analice Berón, directora de la división Salud de la comuna, contó a El Observador que en los últimos dos meses su dependencia -que cuenta con seis inspectores- constató el estado de insalubridad (riesgo para la salud de los vecinos) en seis basurales formados en terrenos privados.

Según está previsto por resolución, la IMM debe cumplir ciertos pasos antes de actuar sobre el predio baldío: constatar el estado de insalubridad del lugar, intimar al propietario a que se encargue de la limpieza antes de actuar de oficio a costo del titular, labrar un acta mediante un escribano describiendo la situación, y así finalmente ingresar para hacer la limpieza y la desratización, según corresponda.

Las autoridades coinciden en que es un proceso lento.

Desde Limpieza informaron que hay 55 predios privados con problemas de basura identificados. La última intervención fue hace nueve meses en Simón del Pino y Aparicio Saravia.

La comuna inauguró en 2016 un Centro de Monitoreo para vigilar la disposición ilegal de residuos. El servicio cuenta con 22 cámaras, seis de las cuales han sido “persistentemente vandalizadas”.

No obstante, Benvenuto destacó que ha sido una apuesta útil en la lucha contra la basura. “Si no sirviera, no se rotarían las cámaras” afirmó. “Yo las saco de un lugar y las pongo en otro cuando veo que mermaron las incidencias que se constataban. La gran cantidad de cámaras han rotado”, contó.

Desde 2016 se han aplicado más de 1.000 sanciones por disposición ilegal de residuos. Las autoridades quieren “apostar a más”, proyectando alcanzar las 32 cámaras como “piso” para fin de año.

“Hay que seguir ajustando la norma, y lamentablemente la multa”, declaró Eduardo Fernández. “A mí no me gusta, pero en este caso no es para recaudar más, sino para defender la salud de los montevideanos”, sentenció.

Denuncia

Las autoridades de Limpieza de la IMM exhortan a denunciar a través de la línea 1950 3000 opc. 3 la persistencia de focos de basura.

También solicitan que se llame al mismo número en caso de requerir disponer residuos grandes -como electrodomésticos y muebles-, podas y escombros. El servicio es gratiuto, y su disposición en los contenedores puede ser sancionada.