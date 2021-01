"Cinco puentes Colonia-Buenos Aires"

Por Jorge Azar Gómez - Ex representante de Uruguay ante ONU

Uruguay y Argentina hace años venían programando la construcción de un puente entre Colonia y Buenos Aires.

Este proyecto fue demorado 15 años por falta de capitales, pese a que una empresa china ofreció financiarlo y administrarlo.

Durante los 15 años, los tres gobiernos cleptoprogresistas cada tanto mencionaban su intención de construirlo, pero siempre caían en lo mismo: no tenían plata.

Hoy, Uruguay necesitaría invertir US$ 420 millones e igual cantidad le correspondería a Argentina.

¡US$ 420 millones! Y decían que nos los tenían. ¿Por qué no los tenían? No hay que analizar mucho: no los tenían porque Sendic y Mujica se los fumaron de Anca. Porque Mujica los perdió en Pluna y Alas U. Porque Mujica los despilfarró en el Fondo de Desarrollo (Fondes), que hoy tiene un 100% de morosidad y la Justicia no se entera.

No los tenían porque los comunistas acapararon el Mides y se llevaron toda la plata para comprar votos y voluntades. No los tenían porque parte se fue en lo que se denominó el “aval perfecto”. No los tenían porque otra parte se fue en los €800 mil que desaparecieron de las bóvedas del BROU, mientras se contaban bajo la vigilancia de cámaras.

No los tenían porque el presidente quería concretar el negociado de la compra de su avión. No los tenían por la plata que se perdió en los negocios con Venezuela.

En 2012, se estimaba que para la construcción de una doble vía de 42 kilómetros con una vía férrea se requeriría una inversión de U$S 860 millones y un plazo de construcción de cuatro años, sin embargo, hoy aseguran que puede llegar a reducirse el tiempo por los avances de la tecnología.

Se había resuelto que el trazado que uniría Laguna de los Patos con Punta Lara sería el mejor, por rentabilidad, disponibilidad de áreas públicas para cabeceras de obradores en ambos países y la interconexión con carreteras nacionales. El puente no solo sería autovía para conectar a los dos países, sino que además incluiría un carril ferroviario, con una altura apropiada para permitir el paso de barcos de gran porte.

No tenían US$ 420 millones porque los cleptoprogresistas se lo llevaron todo y mucho más, pues si sumamos todo lo que "expropiaron" se podrían haber construidos cinco puentes de esa magnitud con los beneficios que le hubieran reportado a Uruguay.

Creo que cada uno puede hacer el análisis de por qué no tenían plata para medicamentos, para alimentos, para una salud digna, para una educación para el futuro, para una seguridad que nos hubiera permitido circular libremente por nuestras calles. No quiero seguir con mi análisis, pues no quiero perder mi estilo y decir todo lo que pienso de lo que fueron los tres períodos de gobierno "progresistas".