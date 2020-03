¿Cómo harán los futbolistas uruguayos para prepararse sin practicar con sus clubes?

La decisión del gobierno de suspender todos los espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus, hizo que el fútbol uruguayo cambiara su fisonomía en unas horas y hasta su forma de entrenar de ahora en adelante y hasta nuevo aviso.

La exhortación que envió la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el viernes a última hora de que en lo posible no hubiera entrenamientos ni amistosos, obligó a los cuerpos técnicos y a los futbolistas a cambiar su rutina, por lo que todo lo pautado para la jornada del sábado entre los propios clubes, fue dejado de lado.

La AUF había exhortado el viernes a última hora de la noche y luego de haber suspendido la cuarta fecha del Torneo Apertura que se iba a disputar este fin de semana sin púbico, que los planteles de los distintos clubes, en lo posible, no lleven a cabo entrenamientos ni tampoco encuentros amistosos.

Algo similar pero más imperativo ocurrió en la mañana de este domingo cuando todas las gremiales vinculadas al fútbol emitieron un comunicado en el que ya no exhortan, sino que expresan la suspensión de los amistosos y de los entrenamientos.

El pasado sábado, Referí dialogó con entrenadores y un preparador físico para ver cómo veían la situación sin poder entrenar con normalidad.

Referí buscó la palabra de los otros protagonistas: los jugadores.

El goleador del pasado Campeonato Uruguayo, el delantero de Liverpool, Juan Ignacio Ramírez, dio su versión respecto a este momento.

"Nosotros quedamos liberados hasta mañana (lunes) y allí nos van a decir qué medida tomaron. Es un problema muy complicado y hay que tomar todas las precauciones necesarias. Ahora tenemos la prioridad de controlar la parte de salud que es fundamental y por este momento aunque sea, el fútbol debe quedar en segundo plano", explicó el goleador.

Respecto a la decisión que tomaron este domingo las gremiales que participan del fútbol, indicó: "Es correcto lo que pidieron de parar ahora. Ya se vio en otros países que por ahí no le dieron la importancia que tiene en realidad esto y han surgido varios casos con fallecidos y demás. Nosotros que estamos a tiempo de prevenir todas estas cosas, lo tendríamos que hacer, y lo que se está haciendo en todo el país, por ahora es muy bueno, hay que respetarlo y tomar conciencia de lo que es esto".

Ramírez tiene una hija de pocos meses, y expresa su preocupación.

"Cuando uno ya tiene una hija y ve las cosas de diferente manera, este tema lo toma de forma muy trascendente y delicada. Lo sigo de cerca en estas últimas horas y hay que tomar esas precauciones necesarias. Hay que tener suficiente cuidado y prevenir antes que lamentar", comentó.

Diego Batistte

Y añadió: "No nos dijeron nada del club, pero mañana (lunes) nos van a decir cómo seguir. Sería lo más normal y lógico que trabajemos cada uno por separado. Están pidiendo a la población que se cuide y no sería conveniente entrenar, ni lo veo productivo juntarnos en un vestuario, en un entrenamiento. Vamos a perder más de lo que podamos ganar en caso de que pueda pasar algo en el plantel. Deberíamos permanecer en nuestras casas. Nosotros tenemos un plantel responsable y eso estoy seguro que se va a hacer. Lo ideal para todos los planteles en general sería prevenir estas horas para ver cómo evoluciona el tema".

Ramírez sostuvo que en Liverpool iban a tener una charla el sábado con el médico, "pero después, como se suspendió todo, no la tuvimos. Vía Whatsapp nos pasaron las precauciones a tener en cuenta como no compartir el mate, no estar en reuniones y otras cosas que han salido a la luz y que son las básicas. Han estado en contacto con nosotros para que en caso de que alguno de nosotros tenga un síntoma, se comunique directo con el club. La sanidad ha estado muy atenta con nosotros y eso también se valora mucho porque estamos todos para lo mismo y cuidarnos entre nosotros es lo que tenemos que hacer en este momento".

Riolfo entre el fútbol y la economía

El jugador de Wanderers, Diego Riolfo, tiene una visión macro de lo que sucede. Habló no solamente de la repercusión deportiva que ya tiene el coronavirus, sino también, de lo que puede ocurrir en materia económica.

"Ayer (el sábado) nos comunicaron que hasta la semana que viene no vamos a entrenar porque el club va a permanecer cerrado, en línea con otros clubes que harán lo mismo. Hablamos con el profe y nos marcó un plan de entrenamiento, de tener constancia, de tratar de entrenar todos los días y solos. Después, con los cuidados que el médico nos recomendó que son los que salen en todos lados, de lavarnos las manos, tratar de no estar en lugares con mucha gente. Hasta el viernes compartimos el mate entre los compañeros del plantel en la concentración del hotel porque íbamos a jugar el sábado en Florida y después se suspendió. A partir de allí, el médico ya tomó algunas medidas, nos recomendó que no compartiéramos el mate y que usáramos alcohol en gel, que tuviéramos cuidado a dónde íbamos", contó Riolfo a Referí.

El futbolista explicó que "la charla en la concentración del hotel era ‘bueno, ¿vamos a hacer compras al supermercado como está haciendo toda la gente o no?’, porque veías a toda la gente correr. Alguno entraba en pánico, te venía la sensación de quedarte sin nada. Pero tratamos de no contribuir a ese pánico".

El preparador físico les mandó un plan de trabajo de qué hacer todos los días.

"Igual yo hace años que trabajo en un gimnasio aparte con un preparador físico y le mandé un mensaje para ver si va a abrir o no. En caso que no abra, tendré que salir a hacer ejercicios aeróbicos por la rambla o algún parque y correr. Lo del gimnasio estaría bueno porque podés complementar fuerza de piernas y de tren superior, que es necesario y que en Wanderers hacemos todas las semanas. Cada jugador se va a ir rebuscando y encontrando la forma. Problemas al aire libre no hay. Hoy (el domingo) vi mucha gente por la rambla en familia. El problema es la aglomeración de gente y creo que vamos a encontrar formas de entrenar y dependerá de cada uno seguir preparándose. Es rara esta sensación porque nosotros hicimos un mes y medio de pretemporada y hacer una especie de mini pretemporada ahora, no sería muy normal. Pero vamos a tener que acostumbrarnos y tratar de no perder mucha forma física", dijo.

El gimnasio en el que el futbolista bohemio entrena aparte todas las semanas es pequeño y el profesor no trabaja con mucha gente.

Diego Battiste

Según explica, "eso me ayuda, pero seguramente no abrirá por las recomendaciones que hay. Le mandé ese mensaje para tratar de poder ir a determinada hora y aprovechar el gimnasio para seguir un plan de entrenamiento específico".

Una de las contras de entrenar solo y al menos por esta semana, es que no entrenarán con pelota.

Riolfo indica que "tendría que ser muy individual. El club nos informó que no haremos ninguna actividad en grupo ni con pelota ni en las instalaciones del club. Cada uno se va a tener que rebuscar, capaz que con algún amigo o compañero que viva cerca y allí sí hacer algún trabajo con pelota. Pero me parece que será una excepción porque la mayoría de las actividades están paralizadas y no se ve mucha gente en la calle. Anoche (el sábado) a eso de las 21, di unas vueltas por Montevideo y no había nadie, y supongo que partidos entre amigos, también se deben estar suspendiendo, así que tampoco creo que haya muchas posibilidades de hacer trabajos con pelota, salvo de ir a un parque de forma individual llevando una".

"Esta semana, si es solo una semana, estará apuntado a no perder forma física. Si se extienden los plazos, el cuerpo técnico deberá tomar alguna otra medida de poder hacer algo con pelota para no perder forma futbolística", agregó.

El delantero sostuvo que "hay que seguir en sintonía de lo que dicen las autoridades de no arriesgar, de no comprometer a otras personas, no incentivar al contagio. Las medidas ya están tomadas. No sé si temprano o tarde, pero ahora hay que ser responsables todos desde el lugar que no toca e intentar que esto no se expanda un poco más".

"Vamos a ver cómo salen el país y la sociedad de todo esto. En el fútbol trabajamos con 40 personas todos los días, pero también hay gente que trabaja con más personas todos los días y van a tener que seguir trabajando. Y hay otros que ven paralizada su actividad y van a tener que buscar alternativas. Es un momento delicado para todos, para cada uno de los que somos empleados y también para los empresarios que tienen que tomar decisiones en cuanto a su personal. Desde un montón de aspectos, no solo sanitarios, sino económicos y vamos a ver cómo sigue todo esto y ojalá que se actualice para bien, día a día. Hay un montón de rubros que achican su personal y la gente empieza a tener mucha incertidumbre de qué decisiones tomar en hacer una actividad, en invertir, en comprar. Es un momento delicado para todos", añadió.

Desde hace unos meses es propietario de un local de gastronomía y también es economista. Debido a eso, también tiene la visión desde el lado del empresario.

"Tengo un local gastronómico con unos compañeros y después tengo asesoría financiera también y la gente empieza a tener incertidumbre y ya no sabe si invertir o no. En el rubro gastronómico que tenemos empleados, y la gente ya deja de salir a comer, de salir a la calle a hacer sus actividades que hacía diariamente y por eso existe una gran incertidumbre y de tomar decisiones muy pensadas, pero tampoco podemos verlas a largo plazo porque no sabemos cuánto va a durar esto. Es compleja la situación y hay que ir día a día viendo cómo resolver los problemas que se dan", dijo el futbolista de Wanderers.

Arezo, la tranquilidad y la exageración

El juvenil de River Plate y de la selección uruguaya sub 23 que disputó recientemente el Preolímpico en Colombia, Matías Arezo, confirmó que hasta el momento, de su club no le han comunicado nada y que seguramente ello ocurra el lunes.

Asimismo, quiso transmitir tranquilidad de lo que ocurre con la pandemia.

"Nos mandaron los cuidados normales como a todos. Cuidarnos de no andar en lugares cerrados con mucha gente. Teníamos pensado retomar los entrenamientos este lunes, pero creo que será difícil", indicó el futbolista a Referí.

Arezo dijo que seguramente les van a mandar "trabajos individuales. Por ahora no nos mandaron nada porque habíamos quedado en entrenar el lunes luego de haber tenido libre el fin de semana".

Leonardo Carreño

"El médico nos envió información como no compartir el mate, que no tengamos contacto en lugares con mucha gente en lugares cerrados, de no ir a cumpleaños o casamientos, lo que están diciendo las autoridades en los últimos días. Posiblemente el profesor nos mande hacer ejercicios aeróbicos. Estamos expectantes".

Sobre la realidad uruguaya y mundial respecto a la pandemia, indicó: "Tengo a mis hermanos chicos, pero lo vivimos con tranquilidad. Con la información que tengo, creo que a veces se exageran muchas cosas. Pero en casa la verdad, se vive con tranquilidad, sabiendo que estamos todos bien. Obviamente no está en mi cabeza salir, ni nada de eso. Estoy acá en casa y tengo cosas que hacer y con tranquilidad, no vamos a estar enloqueciéndonos ni nada por el estilo. Espero las instrucciones con el resto de mis compañeros para poder comenzar a entrenar y ver qué hacer de ahora en adelante".

Long no puede hacer ejercicios con pelota

El arquero de Defensor Sporting, Bernardo Long, tendrá otro problema adicional al ejercicio físico en soledad. Su puesto requiere de mucho sacrificio y trabajo con pelota, pero por ahora, deberá esperar.

"En el club se pararon los entrenamientos y no sabemos hasta cuándo. Nos mandaron una hoja de entrenamiento. El plan por lo que vi son trabajos intermitentes. Un compañero planteó que nos juntáramos entre tres o cuatro futbolistas, pero en principio no lo vamos a hacer. No hay trabajos con pelota por ahora. Trabajando solo es difícil", comentó Long a Referí.

Además de trabajos intermitentes –es decir, trote, aceleraciones, bajar el ritmo durante determinados minutos y en tres bloques–, tienen que buscar la posibilidad de hacer pesas.

"Yo vivo en San José y voy a un gimnasio. No sé si seguirá abierto, pero si abre, me ayudará mucho".

Camilo dos Santos

Según comentó, "por ahora, de trabajo específico de arquero, no nos mandaron nada. El trabajo que nos mandó el profe, es meramente físico por ahora. A los arqueros nos complica el hecho de no poder entrenar con pelota. Esperemos que no se haga muy largo porque yo acá en San José no conozco mucho porque hace poco que estoy. Podré manejarme solo y en algún parque".

Sobre el coronavirus, Long indicó que "el problema estaba lejano y de un día para el otro llegó acá, se dio todo muy rápido y nos tomó por sorpresa. Nos fuimos de la concentración. Están bien las medidas que se han tomado, porque si no, después empieza a haber un caso en el fútbol y no lo parás más. Está bien que se haya parado a tiempo. Nosotros jugábamos contra Torque, y si se contagiaba alguien, se iba a complicar muchísimo".

Respecto al cuidado, el médico violeta les comentó "las medidas que saben todos: lavarse las manos, no compartir el mate, que tratemos de no ir a lugares en los que haya mucha gente, pero nada más en particular. Por eso suspendieron los entrenamientos, por las dudas, para que no nos contagiáramos unos a otros".