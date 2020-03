Así se entrenan los jugadores mientras dura la cuarentena

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) exhortó el viernes a última hora de la noche y luego de haber suspendido la cuarta fecha del Torneo Apertura que se iba a disputar este fin de semana sin púbico, que los planteles de los distintos clubes, en lo posible, no lleven a cabo entrenamientos ni tampoco encuentros amistosos.

Por ejemplo, este sábado se iban a jugar varios, entre ellos, Peñarol ante Central Español, y todos fueron suspendidos.

Justamente Peñarol después de cancelar el encuentro, y Nacional, dieron libre hasta el lunes y allí evaluarán para ver cómo sigue todo.

En ese contexto, Referí buscó la palabra de algunos técnicos y preparadores físicos para saber cómo sigue la rutina en sus clubes.

¿Qué les mandan hacer? ¿Entrenan en sus casas? ¿Cuáles son los planes de trabajo? ¿Se habló también de medidas de prevención como no participar de eventos en los que concurra mucha gente?

El director técnico de Rentistas, el líder del torneo con nueve puntos en nueve jugados, Alejandro Cappuccio comentó a Referí que "esto es muy prematuro. En principio hoy (el sábado) suspendimos el entrenamiento y probablemente se suspenda la semana que viene. Vamos a hacer una elaboración de entrenamiento personal para cada jugador y pasárselo para que entrenen individualmente, ni siquiera en forma grupal, a donde puedan acceder, en algún parque, en algún lugar en donde no estén en contacto con gente y puedan realizar la actividad que les mande el profe".

Inés Guimaraens

Y añadió: "Sí vamos a cumplir a rajatabla con el mandato de no entrenar porque hoy es la prioridad, que no se contagie más nadie".

Cappuccio explicó que "ayer (viernes) tuvimos la charla de nuestro médico Danilo Iaurretche quien explicó todas las medidas que prevé Conmebol para evitar contactos y a su vez, otros consejos prácticos que nos dio como el de no estar en grandes aglomeraciones y evitar todo tipo de contacto con gente. Dentro de lo posible, que cada uno se aísle. El tema es cuánto dura esto. Eso lo vamos a ir monitoreando día a día. Es algo que excede al fútbol, pasa a ser un tema de salud en general".

"Llamé a la mitad de los técnicos de la A para empezar a estar todos en contacto, para más allá de las medidas de la Mutual y de Audef, estar todos en contacto y manejar todos la misma información", dijo.

A su vez, añadió que "todos vamos a esperar las noticias del domingo de noche para ver qué medidas tomar, pero supongo que la semana que viene no se va a entrenar porque la tendencia es que empiecen a aparecer fuerte casos en Salto y acá en Montevideo, todo el tema del casamiento ese, va a traer cola".

Antonio Tchakidjian, el preparador físico con mayor experiencia del fútbol uruguayo actual y que trabaja con Juan Ramón Carrasco en Fénix, también dio su punto de vista.

"Nosotros no hemos tenido más contacto con los jugadores desde la tarde de ayer (viernes) porque fue la última práctica previo al partido que íbamos a jugar ante Progreso este fin de semana. Nos enteramos que se suspendía de noche, lo que me parece lógico. Ahora, si el razonamiento de suspender una actividad deportiva en donde hay contactos personal y sanitario, me parece que también es lógico suspender las prácticas y los amistosos. Porque es lo mismo jugar Fénix-Progreso, que Fénix-Fénix, hacer un partido entre nosotros. Exactamente tiene el mismo efecto. Hay que esperar, no hay que enloquecerse demasiado, y en caso de que salga alguna resolución, respetarla y hacer un comunicado con los futbolistas a los efectos de que hagan un movimiento en forma personal. No queda absolutamente más nada, porque este no es un capricho, ni es una huelga. No. Esto es algo serio", dijo Tchakidjian a Referí.

Además, señaló que "los futbolistas, obviamente tienen que cuidar su trabajo y mantener su físico en condiciones y la forma es no estando en contacto con las multitudes y demás, todas las prevenciones que se saben. En caso de que sea una obligación de la AUF y no un exhorto como hasta ahora que no se pueda entrenar, habrá que mandar un entrenamiento escrito a los efectos que el jugador por responsabilidad profesional lo tenga que hacer en el lugar que sea. No queda otra".

"El futbolista tiene que salir al Parque Batlle, al Roosevelt, por la rambla, donde sea. Pero obviamente que va a haber un retroceso desde el punto de vista físico. Más allá de que están en competencia, una vez que se levante esta medida, en la AUF van a tener que dar un tiempo, una semana o algo más, a los efectos de poner en condiciones 'la máquina', digamos. Si es un decreto, no puede ser que en unos días ya arranque la fecha. Habrá que dar unos días para darle cierta exigencia para mantener la calidad", agregó.

Según explicó, los jugadores "ya saben que no pueden ir a lugares muy concurridos y tienen que cuidar la alimentación, la prevención, el tema de la vitamina C en forma natural. Debido a la obligación que tenemos desde el punto de vista jerárquico en el equipo, debemos transmitirle esas cosas a los futbolistas".

Por su parte, el entrenador de Liverpool, Román Cuello, sostuvo que están esperando el paso de las horas para tomar determinaciones más drásticas.

"La primera medida que tomamos, fue suspender toda la actividad de Primera y formativas hasta el lunes. Estamos en alerta viendo cómo se suceden los hechos para ver qué hacemos a partir del lunes, si volvemos a entrenar con algunas medidas de seguridad, o no. Estamos en comunicación con la agremiación para estar alerta y ver cómo va sucediendo todo, para ver que si hay que tomar una medida, estar en consonancia todos. Es un momento para demostrar altura y buscar una solución entre todos", expresó.

Dante Fernández / AFP

Para Cuello, este "es un momento para que los futbolistas descansen en sus casas y estar expectantes para ver cuáles son las recomendaciones del área médica. Hasta ahora nos recomendaron que suspendiéramos hasta el lunes y después ver qué haremos".

"Si esto de no hacer entrenamientos grupales continúa, la alternativa será que entrenen de manera individual para que no pierdan condición física. Por ahora estamos en un período de evaluación, no le hemos mandado a nadie que entrenen de forma particular".

Cuello explicó que "hasta el lunes el plantel tiene libre y estamos evaluando para ver si ese día nos reunimos para tener una charla informativa con el departamento médico, estamos en contacto, pero no se tomó una decisión de nada: si entrenamos o siquiera si hay charla porque esto es muy cambiante. Es un buen momento para ver cuáles son las diferentes posturas y cada uno hacer lo que le toca de su lado".

Leonel Rocco, el director técnico de Progreso, dijo que van a separarse en grupos de a cuatro futbolistas para trabajar con el preparador físico en el gimnasio y no ser un grupo numeroso.

"Teníamos un amistoso el lunes contra la Mutual y ya lo suspendimos. Le pasamos al grupo que hagan trabajos particulares estos primeros días con una rutina y vamos a ir monitoreando la situación para ver cómo sigue", comenzó diciendo el DT de los de La Teja.

Y agregó: "Hay un grupo de tres o cuatro muchachos que se juntarán con el profe Agustín Laprovitera a hacer trabajos de gimnasio para que no sean demasiados juntos, y tenemos pensado también hacer grupos de trabajo de cinco o seis jugadores en el Roosevelt o el Prado. Los primeros días van a ser como en las vacaciones, como cuando se van de vacaciones y les mandamos una rutina de trabajo para que no pierdan la forma y que hagan mantenimiento".

Leonardo Carreño

Tambián admitió que van a ir "rotando a los jugadores que trabajen con Laprovitera para estar en un gimnasio especial que tenemos tres horas en exclusiva para nosotros".

Rocco contó que terminaron de entrenar el viernes "pensando que hoy (sábado) jugábamos con Fénix. Ahora en el grupo de Whatsapp que tenemos, vamos a mandar un montón de especificaciones en cuanto a lo que se debe hacer. Ayer (el viernes) tuvimos una charla del médico en cuanto a cuidados. A medida que pasen los días, vamos a seguir poniendo recomendaciones, como por ejemplo, a la hora de que se arme algún grupito en el gimnasio, cada uno lleve su agua, para no compartir, como tampoco el mate que puede llevar algún tipo de contagio. Cada uno tiene su agua diferenciada con un leuco con su nombre. Tenemos mucha precaución porque donde haya un caso, es peligroso para el contagio".

En el interior, para Danielo Núñez, técnico de Cerro Largo, el tema es bastante complicado, ya que de un grupo de 30 jugadores, 25 se fueron de Melo, ya que no viven allí.

No obstante, aclaró que se le mandó una rutina diaria y que ya este domingo, cada uno debe enviar un video con los ejercicios que hizo.

"La práctica de hoy (sábado) no la hicimos, liberamos a los jugadores, sujeto a lo que pase de aquí al lunes de noche. La gran mayoría de nuestros jugadores no son de Melo, son de afuera. Hay como 25 que vienen desde fuera de esta ciudad. Le aconsejamos a los cuatro argentinos que se quedaran en Melo, pero el resto se fue", comentó Núñez a Referí.

Diego Battiste

Según explicó, "el profesor ya les pasó a cada uno el plan para entrenar individualmente. Los que no están en Melo, pueden hacerlo en donde se encuentren. Tienen libre hoy y mañana deben entrenar individualmente. Instrumentamos un método de control en el que se tienen que grabar con un video sus entrenamientos y remitirlo al cuerpo técnico. No es que se llevaron una rutina que la hacen o no la hacen. Tienen que grabar todo el entrenamiento y pasar la filmación todos los días. Para eso nos dividimos: somos cuatro en el cuerpo técnico y con el gerente deportivo, somos cinco. El grupo es de 30 futbolistas, es decir que seis de ellos nos envían a cada uno de nosotros cinco, las rutinas diarias por separado".

Núñez agregó que los futbolistas "se fueron con una rutina bien clara: que tienen que tratar de no participar de cumpleaños casamientos, reuniones sociales, ni en eventos. Tampoco compartir el mate".