"Compromiso con el país": el nombre que Lacalle Pou quiere para la coalición

El candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, comenzó a referirse a la coalición que pretende liderar a partir de marzo de 2020 como un "compromiso con el país". Si bien es un concepto que ha manejado desde antes de las elecciones internas, en sus últimos discursos le dio otro tono.

"Lo que se viene, que yo he tratado de ponerle un nombre, no he tenido suerte con la prensa pero voy a tratar de insistir, yo le he llamado 'compromiso con el país'", dijo durante un acto en Melo (Cerro Largo) el viernes 18 y explicó: "Supera el concepto de una coalición; lo que va a surgir a partir del 27 de octubre es que políticos de distintos partidos sienten lo que el pueblo les está pidiendo y […] caminan juntos en un compromiso por el país”, subrayó el líder de Todos en uno de los últimos actos de campaña en la ciudad de Melo.

Que las coaliciones tengan nombre es una práctica usual en la política uruguaya. En la campaña de 1989, el expresidente Luis Alberto Lacalle logró el triunfo luego de intensas negociaciones que derivaron en un gobierno denominado de "Coincidencia Nacional”. Cinco años antes, Julio María Sanguinetti fue electo como el primer presidente post dictadura con un gobierno"de entonación nacional".

El nombre de la coalición a la que Lacalle Pou aspira todavía no fue discutido en su comando, indicaron fuentes nacionalistas a El Observador, pero es el que el líder blanco maneja públicamente.

Leonardo Carreño

A tres días de las elecciones nacionales, las empresas consultoras publican sus últimas estimaciones sobre intención de voto y el Partido Nacional llama a buscar coincidencias en sus programas para un futuro gobierno de coalición. “El 27 de octubre de noche se abre la esperanza para poder conformar gobierno. Creo que va a haber una mayoría -en la Cámara de Senadores y de Diputados- de la oposición. ¿Y de qué oposición? De cuatro, cinco partidos", aseguró Lacalle Pou en ese acto en Melo y agregó: "Este proceso está diseñando a medida para la concepción del nacionalismo inclusivo que representa el Partido Nacional”.

Asimismo, el candidato se refirió a los partidos de oposición como “competidores cooperantes” y afirmó que no quiere a los posibles socios políticos ““chicos y débiles” sino "grandes y fuertes”.

“Es cierto que estamos compitiendo, pero la competencia no puede significar el detrimento de un futuro socio Por eso en toda la campaña no hemos hablado ni una frase en contra de ningún partido político que pueda integrar una coalición con nosotros”, señaló.

Este miércoles en el acto de cierre de su campaña en Las Piedras, Lacalle Pou le pidió un "baño de humildad" a sus futuros socios.