Vázquez sobre proyecto de Lacalle: "¿Qué tiene adentro? No sé lo que tiene"

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuestionó el proyecto de ley de urgente consideración que impulsará el candidato blanco Luis Lacalle Pou si llega al gobierno. “¿Qué tiene adentro? No sé lo que tiene. Tampoco veo que haya temas de extrema urgencia para resolver. Hay temas que son importantes que hay que echarle mano enseguida, como la seguridad, pero de ahí a que exista una urgencia… no sé. Puede ser que exista, pero opinar sobre una ley sin saber lo que tiene…”, sostuvo en rueda de prensa luego de una visita al Centro de Traumatología.

Sin nombrarlo, el presidente opinó que Lacalle Pou debería “informar” sobre el contenido del proyecto. “No la he leído en ningún medio de comunicación ni la he visto en televisión o escuchado por radio. Hay que informar para que la gente pueda tomar una posición. No quiero ir más allá en este tema para que no se confunda que quiero intervenir en la campaña”, dijo. Lacalle Pou y su equipo han explicado que el contenido del proyecto se basa en su programa de gobierno y que será negociado con los eventuales socios de una coalición.

Por otra parte, el presidente de la República criticó al candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos –también sin nombrarlo– por cuestionar la actuación de la Fiscalía en el caso Gavazzo. “En nuestro gobierno una de las acciones que llevamos adelante fue descentralizar a la Fiscalía que dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Con la descentralización apoyada por los partidos políticos no depende del Poder Ejecutivo. Quien diga otra cosa está equivocando su concepto porque eso no lo tiene en cuenta. No tiene fundamentos porque es un organismo descentralizado”, afirmó.

Leonardo Carreño

Archivo El Observador

El mandatario destacó “la madurez del pueblo uruguayo” en campaña electoral y puso como ejemplo los cierres de campaña de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Nacional de este miércoles, que se realizaron al mismo tiempo y sin inconvenientes. “Esperamos confiados que el domingo va a ser una jornada cívica excelente”, dijo. Para el presidente, “Uruguay es una isla en la región” teniendo en cuenta la situación de Chile, a la que calificó de “triste, muy triste”.

Según contó a los periodistas, en la reunión que tuvo con la fórmula frenteamplista les transmitió a Daniel Martínez y Graciela Villar que quería que se siguiera manteniendo en el país “la paz y el equilibrio”. En tanto, sobre los acuerdos que se deberán realizar para un próximo gobierno, Vázquez dijo que “va a haber gobernabilidad” que “va a ser más otros y para otros más difícil”. “A veces buscamos tener alianzas totales, sobre todos los puntos, pero a veces hay que buscar conseguir alianzas parciales. El Frente Amplio tuvo que buscar algunas alianzas porque perdimos la mayoría parlamentaria y se encontraron en varios temas”, dijo.

Al ser consultado sobre si quiere colaborar con posibles alianzas, respondió: “Si puedo sí, pero la vida dirá. No puedo adelantarme en este momento”.

El caso Moreira y Vivir sin Miedo

El presidente también fue consultado sobre el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, y lo calificó de manera idéntica a lo que está sucediendo en Chile: “Triste, muy triste”. “Dejemos que actúe la Justicia. La Justicia dirá”, señaló.

Ante la pregunta de si, en el cargo que tuvo como intendente de Montevideo, hubiera renunciado en una situación similar, respondió: “Yo nunca hubiera estado en esa situación. Depende de él”.

El presidente también criticó a la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga para reformar cuatro aspectos vinculados a la seguridad pública, pero dijo que “si sale, hay que respetarla”. Vázquez aseguró que no ve útiles las herramientas que propone la reforma y puso como ejemplos los allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares.