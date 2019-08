¿Cuál es el mejor momento para vender o comprar un inmueble?

Los fundamentos que están detrás del mercado inmobiliario son una gran incógnita para la mayoría de los mortales, entre los que me incluyo. Pero hay algunas variables e indicadores que pueden servir de guía para saber si es el mejor momento para comprar o vender un inmueble.



En principio, si analizamos la pregunta que da título a este artículo, deberíamos concluir que no existe un momento que maximice las posibilidades de los dos participantes en un negocio de compraventa. Para hacer un buen negocio como comprador se debería conseguir un bien que se oferte por debajo de su valor de fundamento, lo que llevaría al vendedor a estar resignando patrimonio. Por oposición, un vendedor haría un buen negocio cuando obtuviera por su bien más de lo que el mercado dice que vale.



Lo natural sería un punto equilibrio entre las dos situaciones. Pero ¿esa situación se está dando hoy?



“Los buenos momentos para comprar son un mito” dice Federico Comesaña, que además de columnista de El Observador es director de Briq Analytics, que se enfoca en el análisis de datos del mercado inmobiliario para encontrar oportunidades de inversión.



No hay buenos ni malos momentos, salvo en situaciones de estrés extremo del mercado, pero es verdad que en todo momento pueden encontrarse oportunidades. Para que esas oportunidades se den de forma generalizada en el mercado, la situación deber ser crítica.



El último evento de similares características se vivió en Uruguay durante la crisis 2002, cuando había propietarios desesperados por vender y pocos bolsillos en condiciones de comprar. “Cuando veas sangre en las calles, compra propiedades” es la frase que se le adjudica al Baron Rothschild, que tiene en su legajo haber financiado la guerra contra Napoleón y especular con una eventual derrota inglesa para volverse la persona más rica del mundo en ese entonces. Pero lo cierto es que su infame máxima sigue vigente.