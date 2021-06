¿D'Alessandro suplente? La ausencia de Ocampo y el bajo nivel de Lores le pasó un aviso al DT

El oficio de entrenador es un aprendizaje constante. Y más en un cuadro grande. Lo sabe Alejandro Cappuccio que a una semana de asumir como técnico de Nacional se estrenó en Copa Libertadores como gladiador que salta al coliseo romano con tenedor y sin cuchillo. Las intenciones se notan. El equipo juega y demuestra en cancha trabajo, ambición y una evolución constante en todas las facetas del juego.

Con esa mirada, la derrota contra Cerro Largo de este miércoles en partido atrasado de la primera fecha del Torneo Apertura, no fue un paso atrás para el tricolor en el certamen, a pesar de que le costó el invicto y quedar como exclusivo líder.

¿Por qué? Porque el equipo viene con una gran cantidad de bajas por covid-19 (cuatro se recuperaron, fueron al banco pero no entraron: Guillermo Centurión, Mathías Laborda, Joaquín Trasante y Maximiliano Cantera, tres siguen al margen: Christian Almeida, Emiliano Martínez, Gonzalo Vega y Thiago Vecino), más Felipe Carballo en sanidad y Guzmán Corujo que se lesionó contra Sud América el domingo. Y como si ese hándicap fuera poco, entre lunes y martes el plantel entregó a sus tres mejores jugadores nacionales a la selección: Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo.

El golero Martín Rodríguez salvó el debut con nota. Fue el mejor del equipo en el primer tiempo con tres atajadas valiosas. La baja de Cándido fue suplida con Armando Méndez y el equipo se quedó sin amplitud de campo en la proyección ofensiva. Y la ausencia de Ocampo fue indisimulable. Su sustituto, Ignacio Lores, no aportó absolutamente nada.

Diego Battiste

Danielo Núñez, otra vez verdugo en el Parque

Gabriel Neves intentó posicionarse en campo rival, Leandro Fernández bajó a armar juego. Pero ni Alfonso Trezza ni Lores se mostraron como interlocutores válidos del juego ni los laterales pasaron al ataque con astucia.

Para colmo, Ángelo Gabrielli tuvo una noche negra. En sus dos primeras proyecciones ofensivas cometió falta en ataque. La primera vez que lo encaró Cristian Souza le sacó falta y amarilla y a los 18 minutos llegó a destiempo a un mal pase y se llevó puesto a Facundo Rodríguez. Roja incuestionable.

Cappuccio tuvo que acomodar piezas. Méndez a la derecha y Trezza al lateral izquierdo.

Pero el primer tiempo lo sufrió. Cerro Largo lo presionó en salida y le rodeó a Neves con un gran despliegue de Mauro Estol y Santiago Martínez que fue el patrón del partido.

El arachán venía de jugar un pobre partido en defensa y Danielo Núñez plantó una línea de cinco para jugarle con tres zagueros a la dupla atacante argentina del tricolor.

Además, cuando llegó al ataque lo hizo con mucha gente. Un ejemplo claro fue el gol de Leandro Otormín. Desbordó el carrilero Rodríguez, la bajó el otro carrilero, Emanuel Beltrán, la cruzó Cristian Souza, puntero izquierdo, y la sirvió Martínez, volante central, para un Otormín que arrancando en posición de extremo derecho jugó con mucha libertad para centralizar sus movimientos.

@CampeonatoAUF

Trezza fue de menos a más

El partido cambió en el complemento. Cappuccio, tras su estéril intento de que Lores le diera al equipo la dinámico y los rompimientos de Ocampo, echó mano a Andrés D'Alessando y el 10 le cambió el partido.

Se estacionó por derecha pero hizo correr con criterio a Trezza y se ofreció como rueda de auxilio para Neves que terminó sentido y sustituido.

Cuando el equipo mejoraba, quedó dos goles abajo tras gol de cabeza de un Beltrán que también fue gran figura por su salida y sus llegadas constantes y criteriosas al ataque.

En la recta final despertó la bestia. Fernández, que estuvo atado, como ante Sud América, se desató. Metió una bomba, presionó, recuperó en salida y la puso como con un guante para el descuento de Guillermo May.

El fútbol contagioso de D'Alessandro, la rebeldía de Fernández encontraron socios. El corazón de Trezza y un enorme empuje de Renzo Orihuela. Volvió el zaguero conductor que tan bien jugó el Clausura 2020.

Pero el golero Ramiro Bentancur se agigantó en el cierre. Le sacó dos misiles a Fernández y dos bombas a Orihuela.

@CampeonatoAUF

Martínez, la gran figura del partido

Nacional perdió pero terminó dejando muy buenas sensaciones.

El DT tiene el dilema planteado para visitar el sábado a Plaza Colonia (hora 15:00 en el Prandi). ¿D'Alessandro de entrada o para el segundo tiempo? Contra Progreso y Sud América entró muy bien con el partido ya empezados. Pero claro, ahí estaba Ocampo para abrir los partidos y hacer la diferencia.

Cappuccio, estudioso e inteligente, pondrá en cancha la respuesta el sábado donde seguramente recupere más jugadores.

Las polémicas

El partido tuvo cuatro incidencias muy finas para el juez José Burgos que manejó el partido con personalidad y tuvo un criterio ecuánime con las tarjetas. Nacional reclamó tres penales. Santiago Martínez tocó en el segundo tiempo una pelota con la mano tras el rechazo de un compañero. El brazo estaba separado del cuerpo, pero la distancia entre el rechace era corta. Trezza cayó luego marcado por Martínez, pero no hubo penal y finalmente Bergessio quedó solo contra Bentancur que fue abajo con ambas manos, le tocó la pelota pero en el impulso terminó entrando en contacto con el argentino. Pudo ser penal, pero sin dudas que al golpe de vista eran acciones muy complicadas de juzgar. También hubo una mano de Orihuela al que también le rebotó la pelota cerca aunque su brazo estaba en posición más natural que el de Martínez. Además, el segundo asistente Alberto Píriz le anuló en el primer tiempo un gol a Bergessio por fuera de juego en otro acierto de la terna.

La ficha

Nacional:

Martín Rodríguez 6

Ángelo Gabrielli 2

Renzo Orihuela 7

Nicolás Marichal 5

Armando Méndez 4

Alfonso Trezza 5

Gabriel Neves 5

Facundo Píriz 5

Ignacio Lores 3

Gonzalo Bergessio 4

Leandro Fernández 6

DT: Alejandro Cappuccio

Cerro Largo:

Ramiro Bentancur 7

Emanuel Beltrán 7

Ignacio Vázquez 5

Agustín Heredia 6

Martín Ferreira 4

Facundo Rodríguez 4

Leandro Otormín 6

Mauro Estol 6

Santiago Martínez 8

Cristian Souza 6

Carlos Núñez 5

DT: Danielo Núñez

Cambios en Nacional: 45' Andrés D'Alessandro (7) x I. Lores, 66' Pablo García (5) x G. Neves, 70' Guillermo May (5) x A. Méndez

Cambios en Cerro Largo: 60' Anthony Cutti (4) x C. Núñez, 69' Ángel Cayetano (5) x M. Estol, 81' Gustavo Machado x C. Souza y Enzo Borges x L. Otormín

Cancha: Gran Parque Central

Juez: José Burgos

Goles: 40' L. Otormín (CL), 64' E. Beltrán (CL), 75' G. May (N)

Amarillas: 12' y 18' Á. Gabrielli (N), 27' M. Estol (CL), 57' y 68' F. Rodríguez (CL), 83' Á. Cayetano (CL)

Expulsado: 18' Á. Gabrielli (N), 68' F. Rodríguez (CL)