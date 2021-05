"Dame la mitad de tus fuerzas para seguir": el emotivo mensaje de uno de los hijos de Jorge Larrañaga para despedir su padre

"Personaje inigualable, distinto y auténtico como nunca vi en mi vida". Así describió Juan, uno de los hijos del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a su padre. Lo publicó en su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje para su "guerrero" y lo despidió recordando uno de sus consejos: "Voy a lograr todo lo que algún día me dijiste que era capaz de lograr, papi. Lo voy a hacer por vos, que sé que nos estás acompañando y siempre dejaste tu alma por nosotros". "Dame la mitad de tus fuerzas que me darán para seguir", escribió.

Con un dolor "inexplicable, inigualable y desgarrador", uno de los cuatro hijos de Larrañaga agradeció a su padre y se enorgulleció por las tantas personas que le escribieron, a pesar de, muchas veces, no compartir su ideología. "Me regalaste las mejores palabras de personas que incluso no eran de tu ideología", dijo en una de sus historias.

En la publicación, acompañada de seis fotos, Juan Larrañaga destacó que "siempre" va a llevar a su padre "en alto" y "lleno de orgullo" después de concluir que estaba "más allá de una bandera". "Te amo guerrero, te amo guapo". Y continuó: "Para siempre, guapo. Guerrero inigualable".

El joven dejó claro que ahora le tocará "salir y seguir", como aprendió de su padre en duras derrotas electorales. "Te tengo conmigo siempre, dame un poquito de tus fuerzas para seguir".