¿Te gusta que te obliguen? En general la respuesta es no, pero existen algunos casos en que los ciudadanos canjeamos libertades por responsabilidades que derivan en bienes comunitarios. Podría dar mil ejemplos, pero por ahora me quedaré con dos relativamente recientes en el tiempo, para centrarme luego en la discusión sobre si la vacuna del covid-19 (cualquiera sea la que te toque) debería o no ser obligatoria.