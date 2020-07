“El sector avícola puede ser un gran motor siempre y cuando le tengan fe”

–¿Cómo están el sector y la actividad del façonero?

–La avicultura tuvo años muy buenos y confío en que los volverá a tener. Es un sector muy valioso que produce la proteína animal más económica y la que más se consume en el mundo, aunque eso acá no se aproveche. El façonero es empleado de una empresa integradora que te da el pollito con un día, su alimentación, el cuidado veterinario, lo que necesita como fuente de energía, el servicio técnico… y vos le das el pollo a los 46 o 47 días con tres kilos. Se trabaja porteras adentro, con independencia. Esa empresa se ocupa de lo industrial y de lo comercial. El façonero cobra por una tabla de producción, con base en una paramétrica y cuanto más eficiente es más recibe. Hoy estamos bien en eso, pero deberíamos poder producir más para aprovecharlo mejor, pasar de 3,2 o 3,4 crianzas por año a 5 o 5,5 crianzas. En 2010 teníamos 10 pollos por m2 y hoy tenemos ocho, bajamos de dos millones de pollos por semana a la cuarta parte.

–Como en otros rubros, ¿siguen perdiendo façoneros?

–Éramos 600, en 2010 quedábamos 400 y ahora somos unos 225. Muchos no pudieron reconvertirse y producir la cantidad que la industria te exige, hubo productores con capacidad de 7.000 a 15 mil pollos por lote que no pudieron pasar a los 30 mil a 40 mil que se exigen. Como dije, cayó la cantidad de lotes al año y estamos mucho tiempo parados, aunque eso al menos permite que haya más façoneros activos. La duda es hasta dónde estamos dispuestos a tomar medidas para que la avicultura crezca o dejar que se siga achicando y nos pase lo que le pasó a nuestros primos, los productores de cerdos, donde no los protegieron y hoy quedan dos o tres industrias y menos productores y eso gracias a que no se puede importar carne con hueso, pero ya el 85% de la carne de cerdo que se consume es importada. En el pollo hace 10 años se importaba cero, por una barrera sanitaria, porque somos libres de Newcastle sin vacunación, algo que muy pocos países del mundo logran, en Argentina y en Brasil son libres pero con vacunación. Lo que pasó es que países a los que les exportamos diversos productos exigieron vendernos pollo, se autorizó y hoy llega mercadería desde Estados Unidos, Brasil, Chile y lo importado ya es un 15% a un 18% de lo que se consume.

–¿Lo que ingresa a qué valores llega?

–Voy a poner de ejemplo la pechuga. Llega desde Chile a $ 140 por kilo, puesta acá, con todos los impuestos, cuando producirla acá cuesta $ 180. Estamos fuera de competencia y por eso se importan de 300 a 400 toneladas por mes de carne de pollo que podríamos producir acá.

–¿Y cómo se puede corregir eso?

–La gran manera de bajar los costos y ser competitivos es aumentar la producción con fuerza. Capacidad tenemos, pero debe crecer la demanda. Hay que buscar que el consumo interno se recupere, estuvo en 24 y bajó a 20 kilos. Y hay que reanudar la exportación, hace cuatro meses que no se exporta nada, pero con la mira en mercados que paguen bien, no los US$ 1.200 de los países árabes que no cubren los costos. Cuando la exportación caminó subimos rápido a casi un millón de pollos producidos por semana y estamos en la mitad. Los que nos venden desde el exterior cada vez producen más y bajan costos y a nosotros nos pasa lo contrario. No estamos aprovechando la excelente imagen que tiene Uruguay como productor y exportador de alimentos. Precisamos poder producir un 200% más. Es más fácil competir con la importación así que a través de barreras arancelarias o sanitarias. Y tenemos todo: producimos buen grano, hay buen clima, no hay contaminación, es fácil transportar, la gente en toda la cadena sabe hacer las cosas, hay buena sanidad en un país con 98% de sobrevivencia en los galpones cuando en el mundo la media es 94%, los controles del Ministerio de Ganadería y del Instituto Nacional de la Carne son muy buenos, cuando tengo alguna duda sobre el control de lo importado. Precisamos licuar costos al menos un 15% para que a quien hoy importa le convenga evitar toda la gestión de importar y use el pollo de acá, que es de máxima calidad y un pollo que se faena hoy de noche y mañana está a mano del consumidor. Tenemos una calidad de proteína de ave espectacular a un precio ventajoso con relación a la vacuna.

–¿Sirve la creación del Instituto Nacional de la Granja?

–Habrá que ver qué recursos tiene, qué le permiten hacer, qué autonomía tenga. Durante mucho tiempo fui a la Mesa Avícola y había buenas intenciones pero sin autonomía, sin poder ser expeditivos, era un ámbito informativo. Ya hemos hablado con gente de la granja y del ministerio y está claro que el sector avícola puede ser un gran motor siempre y cuando le tengan fe. En Brasil una empresa (BRF) hace dos años perdió US$ 1.000 millones y no la dejaron caer. En Argentina pasó algo parecido con Cresta Roja. La avicultura en ciertos países recibe un valor productivo, económico y social que lo queremos para acá, que no pase como hace poco que se bajó del 6% al 3% la devolución por impuestos a las exportaciones en el sector para un ahorro de US$ 240 mil al año que no es mucho para un país pero vital para un sector como el nuestro. Nunca lo entendimos eso.

El perfil

Datos: Nació el 8 de octubre de 1970, en Canelones; está casado con Alicia Bentancur y tienen cuatro hijos.

Actividades: Es façonero avícola y representante para Uruguay de GSI Group, compañía del rubro equipamientos para avicultura, silos y otras actividades agroproductivas.

Pasatiempos: Restaurar autos clásicos; posee entre sus tesoros una limousina que utilizó José Batlle y Ordoñez (Lincoln, 1923).