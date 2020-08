“Especial de invierno” con buena demanda

El jueves 13 de agosto, el escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales concretó su “Especial de invierno” en la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, en Cerro Largo, donde se trabajó con un mercado ávido.

Esta oferta especial, según se indicó a El Observador, estuvo muy demandada en todas las categorías de reposición.

“El mercado se mostró ávido y hubo mucha puja”, destacó el director de la firma rematadora, Federico Rodríguez, consultado sobre cómo se desarrollaron los negocios.

Resaltó la venta de las vacas gordas, que se comercializaron “a valores acordes y demandantes”. Alcanzó un máximo de US$ 717 y promedió US$ 621 por cabeza, con un mínimo de US$ 495.

En lo que refiere a la venta de los lanares, según se comentó desde el escritorio con sede en Melo, contaron con mucha demanda, sobre todo en los animales de abasto.

Todos los detalles sobre las distintas actividades de la firma están disponibles en el sitio web federicorodriguez.com.

Promedios

Categoría Máximo Mínimo Promedio Vacunos Vacas gordas 717 495 621 Vacas de invernada 442 342 418 Vacas preñadas 570 570 570 Vaquillonas de más de dos años 432 360 411 Vaquillonas de uno a dos años 401 320 376 Terneras 375 200 301 Novillos de uno a dos años 350 350 350 Terneros 331 250 302 Vacas MC 200 160 182 Toros MC 590 430 522 Ovinos Ovejas 95 95 95 Capones 88 78 84 Corderos dientes de leche 54 42 48 Equinos Caballo de industria 160 160 160

Fuente: www.federicorodriguez.com. Precios en dólares por cabeza.

Para adelante

La siguiente subasta mensual de la firma rematadora será el 20 de agosto.

En la oportunidad estarán colaborando Gustavo Silveira, Hugo Bude, Martin Fratti y Antonio Abella. Puede comunicarse con ellos a través de los celulares 092512513, 098614396, 091005455 y 098947352, respectivamente.