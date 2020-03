¿Hasta cuándo resiste el COI y sostiene Tokio 2020 bajo la presión de la pandemia y de los deportistas?

La ATP y la WTA suspendieron este miércoles toda la actividad de tenis hasta el 7 de junio. La fórmula 1 movió su descanso de julio-agosto para marzo-abril. Programan el regreso de la actividad para el 3 de mayo en el GP de Holanda (el día 10 en España y el 24 en Mónaco), sin embargo, la visión más optimista de Europa proyecta el retorno de la actividad recién para fin de ese mes. Australia fue anulado, Baréin (22 de marzo), Vietnam (5 de abril) y China (19 de abril) aplazados a fechas a determinar.

El fútbol del mundo está paralizado, desde que la semana pasada FIFA canceló las Eliminatorias y este martes, Conmebol y UEFA suspendieron sus torneos de selecciones previstos para junio. Apenas juegan algunas ligas de último orden como las de Singapur, Palestina y Nigeria.

Los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de marzo y abril en Sudamericana fueron suspendidos. También los de Europa. Los entrenamientos de los atletas clasificados para los Juegos Olímpicos también están cancelados, porque los deportistas de la mayoría de los 150 países afectados por la pandemia del nuevo coronavirus no tienen lugares para ir a entrenar porque hasta las instalaciones públicas están cerradas. No hay piscinas, no hay gimnasios, no hay pistas.

Solo el 57% de los 11.000 atletas que participarán en Tokio 2020 ya aseguraron su clasificación. Falta clasificar un 43% en los cuatro meses que restan para el inicio de los Juegos.

En ese contexto, el Comité Olímpico Internacional (COI) maneja alternativas para variar las formas de clasificación, brindar otras libertades y asegurar más lugares a las federaciones internacionales.

Sin embargo, el COI se mantiene en su posición de no aplazar los JJOO, que se disputarán en Tokio entre los días 24 de julio y 9 de agosto.

"No hay una solución ideal en esta situación", estimó este miércoles el COI en alusión a la pandemia.

"Es una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales", declaró un portavoz del COI, mientras que continuaban este miércoles las reuniones entre el presidente de su organización (Thomas Bach), los Comités Olímpicos nacionales (CNO) y representantes de los deportistas.

¿Qué dicen los deportistas?

El martes, el COI había estimado "no necesario tomar decisiones radicales", en un día en el que la Eurocopa y la Copa América de fútbol se retrasaron de 2020 a 2021.

Los deportistas, preocupados por su salud y algunos de ellos sin haber podido clasificarse debido a la cancelación de numerosas pruebas, abogan en su mayor parte por una decisión rápida del COI y en muchos casos por el aplazamiento de los Juegos.

El plusmarquista mundial de decatlón, el francés Kevin Mayer, gran aspirante al título olímpico en Tokio, declaró al diario deportivo L'Équipe que le gustaría "que aplazaran los Juegos, si no que los anularan".

La exjugadora de hockey sobre hielo Hayley Wickenheiser, miembro del COI, calificó de "insensible e irresponsable" la posición de su organización.

"Esta crisis es más grande que los Juegos Olímpicos" insistió Wickenheiser, que encadenó cuatro medallas de oro olímpicas (entre 2002 y 2016) con Canadá. "No sabemos qué pasará en las próximas 24 horas, menos todavía en tres meses", afirmó.

En una declaración transmitida a la AFP, un portavoz del COI señaló que "no hay solución ideal" en un momento así y señaló que el COI está "decidido a encontrar una solución que tenga el menor impacto en los deportistas, protegiendo la integridad de la competición y la salud de los atletas".

Las reuniones entre COI, CNO y deportistas deben continuar el jueves.

¿Cómo procedieron otras organizaciones?

Tokio 2020 comienza el 24 de junio. Este miércoles restan más de cuatro meses. Cuando FIFA, Conmebol y Eurocopa se enfrentaron a la decisión de suspender sus competencias por la pandemia, ¿cuánto tiempo se demoraron?

FIFA canceló el inicio de las Eliminatorias en Asia, tres semanas antes del comienzo: el 9 de marzo.

FIFA anunció que las Eliminatorias en Sudamerica quedaban suspendidas, después que los clubes europeos comenzar a ingresar en cuarentena y no cedían a sus futbolistas. Recién aplazó el 12 de marzo el inicio del clasificatorio, previsto para el 26 de marzo.

UEFA y Conmebol cancelaron la Eurocopa y la Copa América que debía comenzar el 12 de junio este martes 17 de marzo. Por tanto ambas confederaciones recién a poco más de dos meses del torneo y con los continentes en estado de alerta y cerrando las puertas, bajaron de cartel sus torneos.

¿Cuánto falta para los JJOO? Cuatro meses y una semana. Con los parámetros de las otras grandes organizaciones mundiales del deporte, el COI tiene plazos, pero habrá que ver hasta cuándo soporta la presión de los deportistas que exigen certezas, porque no pueden entrenar ni participar en torneos clasificatorios.

En este contexto queda claro que el camino que elija recorrer el COI habrá discrepancias, porque poco más de la mitad están clasificados, se prepararon y se ganaron un lugar en los Juegos, y la otra mitad aún busca un cupo.

En tanto el COI analiza los pasos a dar, el miércoles, más de 200.000 casos de infección por Covid-19 estaban registrados en 150 países y territorios, desde el inicio de la epidemia. Entre ellos se han producido más de 8.000 fallecimientos.

Los uruguayos en el medio

En el caso de Uruguay, hay solo tres deportistas clasificados, en vela: Defazio-Knupell y Dolores Moreira. Además asistirán dos nadadores. En atletismo están bien posicionados por ranking, Emiliano Lasa, Déborah Rodríguez y Pia Fernández. Con la decisión del tenis de posponer hasta el 7 de junio la suspensión de las actividades, Pablo Cuevas estaría clasificado ya que el ranking que determina la clasificación cierra el 8 de junio.

