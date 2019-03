¿Larga Tinelli?: después de criticar a Macri almorzó con Lavagna

Roberto Lavagna -posible candidato a las presidenciales argentinas para enfrentar a Mauricio Macri y Cristina Fernández- y el empresario Marcelo Tinelli almorzaron este lunes en la casa del conductor televisivo, donde repasaron la situación política, económica y social del país. "Fue una reunión muy amena que sirvió para compartir diagnósticos", dijeron a El Cronista fuentes cercanas al exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, y enmarcaron el encuentro en la serie de reuniones que Lavagna viene manteniendo con distintos actores de la sociedad civil con la idea de darle consistencia a un frente de unidad opositor que pueda romper "la grieta".

Si bien aún Lavagna no oficializó su decisión de postularse, ya se lo ve como una tercera opción firme, e incluso las encuestadoras lo mencionan permanentemente como una de las posibilidades.

Y el nombre de Tinelli no es una novedad en política. Varias veces se ha manejado la posibilidad de que integre alguna fórmula e incluso se ha posicionado en distintas oportunidades sobre diferentes temas. "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda", dijo días atrás en el programa Basta de todo en FM Metro. Allí también se definió como "peronista" y dijo que no puede "correrse" de los últimos 30 años de la política. "Según (Carlos) Menem, a partir de la famosa nota que le hicimos ganó la elección. Me lo dijeron ellos. El programa (Videomatch) fue importante en ese momento político", dijo.

Marcelo Tinelli: “Uno tiene que integrarse desde la colaboración. El lugar que me toque, lo va a decidir la gente”



¡Después de mucho tiempo, volvió el #SinAuriculares y nuestro invitado fue @cuervotinelli!



¡Reviví la nota! ▶️▶️▶️https://t.co/dBpk0ki7it pic.twitter.com/V7xBTK8i4Z — #Basta2019 (@bastatodo) March 8, 2019

Y este lunes, después de un fin de semana en el que tuvo fuertes críticas contra el presidente Macri y contra la expresidenta Fernández, y del aval público que dio a un frente electoral conformado entre el economista Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey como alternativa a "la grieta", se volvió a reunir con Lavagna. Ya se habían reunido a principios del verano para hablar de la situación del país, aunque el conductor de Showmatch viene desde el año pasado manteniendo encuentros reservados con el hijo del economista, el diputado del FR Marco Lavagna.

"Se nota que Marcelo está preocupado por la situación de la Argentina y es bueno que se interese por la cuestión política”, dijeron a El Cronista allegados al exministro. Ambos, según aseguran en el entorno de Lavagna, tienen varias coincidencias, y en particular, los anima el deseo público de terminar con la grieta.

“Me parece una persona sensata. Me gustaría ver las ganas que tiene. Es una persona que ha logrado salir de dificultades, un tipo potable”, dijo Tinelli sobre Lavagna.

La posibilidad de que el conductor de Showmatch decida desembarcar en la política no es novedosa, y el propio Tinelli se encarga cada tanto de realimentarla con declaraciones mediáticas altisonantes, o vía Twitter, como hizo esta semana, cuando cruzó duro al ministro Dante Sica por restarle importancia a la alta volatilidad del dólar.

Ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadisima. Es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo. Se dispara el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito.ESTAMOS MUY PREOCUPADOS. https://t.co/dJloBMScFf — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 7, 2019

También su reciente visita a Tucumán, donde se mostró con el gobernador Juan Manzur, fue leída en clave político-electoral. Pero al margen de Tinelli, todos los ojos siguen puestos en lo que decida Lavagna, que no cesa de sumar gestos y reuniones que lo ponen cada vez más cerca de una candidatura presidencial.

El Observador con El Cronista