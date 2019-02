Cristina patea el tablero: más de un sondeo la da ganadora ante Macri en octubre

Enero ha reconfigurado el panorama electoral con el que los principales candidatos corren hacia los comicios preliminares de agosto y las generales de octubre, tras conocerse encuestas que preocupan en las usinas del gobierno nacional y entusiasman al kirchnerismo.

Luego de un significativo repunte en diciembre, el presidente Mauricio Macri volvió a perder en enero imagen y, por tanto, apoyo para su candidatura a la reelección, con niveles de aprobación que bajaron del 39% al 34%, según datos de Poliarquía.

Habiendo dejado atrás un enero plagado de anuncios en materia de combate a la inseguridad y la corrupción, la explicación puede venir del lado de las expectativas de la gente: 63% cree que la situación general del país empeorará, es decir, un 5% más respecto a fines de 2018, lo que vuelve a poner la agenda económica al tope de las preocupaciones.

De igual modo, según esta encuestadora, en enero aumentó la preocupación de la gente por la inflación: 60% de sus entrevistados advirtió fuertes subas de precios en el último mes. Un 40% (5% más que el mes anterior) espera fuertes crecidas del costo de vida para el primer trimestre de 2019.

Así las cosas, once encuestas realizadas en las últimas semanas dan un escenario muy parejo en una primera vuelta entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con Sergio Massa corriendo de lejos como el tercero en discordia.

Qué dicen los sondeos

De los once estudios de opinión, nueve dan ganadora a Cristina en una eventual disputa con Mauricio Macri en primera vuelta. Solo dos ven al actual jefe de Estado con chances de no caer frente a su predecesora. Gustavo Córdoba y Asociados interpreta un escenario de suma polarización entre CFK y Macri, con ventaja para la ex presidenta: la líder de Unidad Ciudadana tuvo en enero un 38,2% de intención de voto frente a un 34,6% del jefe del PRO, mientras Massa apenas retenía el 8,5% de las intenciones.

Ricardo Rouvier, en tanto, le da a Cristina un 31,9% de apoyo entre los electores contra un 28,1% de los respaldos al actual primer mandatario. Massa, el más medido entre los actuales contendientes de Alternativa Federal, orilla el 10%.

En igual sintonía, Aragón y Asociados ubican a CFK con 30% de intención de voto, apenas un punto por encima de Macri (29%), y al tigrense con el 13%. Para Opina Argentina, la senadora nacional vence en primera vuelta por 34% contra 30% de Macri, y el líder del Frente Renovador queda lejos, con 11%.

En cambio, Query, achica la distancia a solo siete décimas: la ex presidenta obtiene 29,1% y Macri, 28,4%; en tanto Massa conserva 9,1%. Con el mismo resultado coinciden la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), dándole 34,6% a Cristina; 32,1% a Macri, y 10% a Massa; Reyes Filarodo (con parciales de 34%, 28% y 9%); Del Franco (29,3%, 27,2% y 13,8%), y Aresco(31,9%, 30,7% y 8,6%).

En promedio, los relevamientos dan a Cristina Fernández de Kirchner ganadora en primera vuelta con el 31,9% de los votos, contra el 29,8% de los apoyos que recabaría el presidente Macri. Massa retiene 10,3% de los sufragios del padrón.

Las únicas encuestas que de momento le sonríen a la Casa Rosada son las de Synopsis, según la cual Macri obtendría 31,9% en primera vuelta, frente al 30,8% de Cristina; y la pesquisa de Opinaia, que le augura al presidente 28% contra 27,3% de Cristina. A lo expuesto, vale decir que muchas encuestadoras de renombre, contratadas por el oficialismo y la oposición, no forman parte del corte presentado, ni son los mismos los métodos empleados por cada encuestadora para obtener y procesar los datos, por lo cual manejan, además, márgenes de error variables y distintos entre sí.

Por Ezequiel M. Chabay

El Cronista