Buscan voluntarios para vivir 30 días gratis en los Alpes: ofrecen alojamiento, comida y pago de 400 euros, ¿cómo y dónde aplicar?

Una convocatoria internacional abrió la posibilidad de pasar un mes completo en los Alpes italianos con todos los gastos cubiertos y una compensación económica. La propuesta forma parte de un estudio científico que busca analizar cómo reacciona el cuerpo humano a la vida en altitudes moderadas y está dirigida a voluntarios de entre 18 y 40 años.

El proyecto, denominado MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure) , es impulsado por Eurac Research y se desarrollará en el Refugio Nino Corsi , ubicado en el Parque Nacional del Stelvio , al norte de Italia, a unos 2300 metros sobre el nivel del mar.

Los participantes seleccionados recibirán alojamiento y comidas durante toda la estadía, además de una compensación de 400 euros al finalizar el estudio.

Buscan voluntarios para vivir en los Alpes italianos, ¿qué se sabe de la iniciativa internacional de Eurac Research?

La investigación se llevará a cabo entre agosto y septiembre de 2026. Antes de subir al refugio, los voluntarios pasarán una semana en la localidad de Silandro, donde se realizarán controles médicos iniciales. Luego permanecerán cuatro semanas en el refugio alpino y concluirán el programa con evaluaciones finales en Bolzano.

Durante ese período, los científicos estudiarán variables como la presión arterial, la calidad del sueño, la oxigenación de la sangre, el metabolismo y la adaptación general del organismo a la vida en altura. El objetivo es comprender mejor los efectos de vivir durante un tiempo prolongado entre los 2000 y 2500 metros de altitud.

image Refugio Nino Corsi

Aunque los participantes podrán trabajar a distancia o continuar algunas actividades cotidianas, deberán respetar las condiciones del experimento y permanecer en el entorno establecido por los investigadores.

Voluntarios para los Alpes italianos: requisitos y cómo aplicar

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres sanos de entre 18 y 40 años. Entre las condiciones principales figuran no padecer enfermedades crónicas, no fumar, no consumir drogas y no realizar entrenamientos intensivos de manera frecuente. También se solicita no haber permanecido por encima de los 1500 metros de altitud durante el mes previo al inicio del estudio.

Además, los organizadores buscan participantes con un estado físico general adecuado para garantizar la validez de los resultados científicos. La pesquisa contará con un número reducido de plazas, por lo que los candidatos deberán atravesar un proceso de selección médica y técnica.

Eurac Research Eurac Research

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de Eurac Research, la institución responsable del proyecto. Los seleccionados tendrán la oportunidad de colaborar con una investigación científica internacional mientras viven durante un mes en uno de los entornos naturales más emblemáticos de Europa.