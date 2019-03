Tinelli: "No me gusta tener una oficina del FMI dentro del Banco Central"

Marcelo Tinelli parece haberse metido de lleno en la campaña electoral, aun sin ser candidato a un cargo puntual, pero sí mostrando diferencias con el actual gobierno argentino, así como también con el kirchnerismo. "No me gusta tener una oficina del FMI dentro del Banco Central" y "Mauricio Macri y Cristina Kirchner son dos caras de la misma moneda", sostuvo el empresario y conductor de TV, en una entrevista que le dio al programa "Basta de Todo", en Metro 95.1.

Tinelli, que el día previo se había mostrado con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se refirió a los principales temas de la agenda política y a la coyuntura económica, en la entrevista, que fue grabada y realizada por el periodista Matías Martin.

Sus frases más importantes:

"¿Decime, como gobierno, cómo salimos de esto, a qué puerto le vamos a apuntar? Quiero saber cuál es el plan".

"No tenés que ir a los barrios más humildes para ver que la economía está mal. La clase media argentina... Todos se achican y se siguen achicando. No hay consumo".

"La industria textil está destruida. Siempre se bancó con los cheques, a 30, 60 y 90 días. Contame qué haces hoy con esos choques, a una inflación al 50%. ¿Cómo te financias?".

"¿Cómo no estás preocupado? No tenés sensibilidad por la gente? No mirés una planilla de Excel, flaco" (sobre las declaraciones de Dante Sica, el ministro de Producción).

"La economía tiene tres patas. Consumo, que genera inversiones, que es la segunda pata, y las exportaciones, la tercera. Hoy no las tenemos. La verdad que me preocupa".

"Me preocupa mucho el tejido social. Me encanta el trabajo que hacen María Eugenia Vidal,. Horacio Rodríguez Larreta y Carolina Stanley".

"Estamos ante dos personas, como Macri y Cristina, que son las dos caras de la misma moneda".

"A mí, personalmente, no me gusta tener una oficina del FMI en el Banco Central. Siento una cosa con el Fondo Monetario: es como cuando en el colegio te decían 'vaya al Fondo'. No me gusta tener que mandar una planilla a Washington para que nos digan qué hacemos".

"Ojalá haya alternativas. Lavagna, por ejemplo, es una persona que ha logrado sacar al país de dificultades y se le plantó a Cristina Kirchner. Quisiera ver las ganas que tiene. También hablo y tengo buena relación con dirigentes del gobierno, o de la oposición, como Sergio Massa y Martín Redrado".

La respuesta del gobierno de Macri

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo este sábado que esperaba "una mirada más positiva de parte de (el conductor Marcelo) Tinelli" respecto de la gestión actual de gobierno, al evaluar que las críticas hubieran sido más esperables de sectores "más humildes".

"Esa mirada es no entender el drama que tuvo la Argentina hasta el 2015, y no poder ver transformaciones muy profundas que se están haciendo", añadió el funcionario. "Esperaría de gente como Marcelo Tinelli que tenga una mirada más positiva. Entiendo la crítica de la gente de bajos recursos, pero no de personas que están en otra posición", afirmó el ministro en radio Nacional. Agregó que "la de Tinelli fue una declaración más dentro de muchas. Tinelli no es la primera vez que declara con críticas al gobierno. Obviamente, no comparto".

Dietrich se refirió así a los cuestionamientos del animador televisivo respecto de la situación económica del país. Sobre este punto en particular, Dietrich agregó que "la dificultad económica tapa el esfuerzo que estamos haciendo". "En la política es bueno valorar el trabajo del otro independientemente de la posición en la que estés, no se puede canibalizar al otro. Hoy estamos en una pelea contra la corrupción, peleando por mayor libertad de expresión", consideró.

El titular de la cartera de Transporte agregó que "hay cosas muy positivas que pasaron en estos tres años, y esperaría de gente como Marcelo que tenga una mirada más positiva sobre las cosas buenas". Por otra parte, recordó que "lamentablemente la inflación es un cáncer para la economía argentina que fue extirpado de casi todos los países del mundo, y no se resuelve de un día para el otro". "Teníamos expectativas de resolverlo más rápido. Estamos haciendo un esfuerzo para ordenar las cuentas públicas y así poder atacar el problema", sintetizó. De lleno en el plano electoral, Dietrcih agregó que "no están definidas las candidaturas", pero que le gustaría "seguir haciendo lo que hago. No pienso en ser candidato".

Fuente: El Cronista-RIPE