"No se aprecian ni tiros ni golpes", dijo Ripoll tras ver video sobre operativo policial a funcionario

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, se reunieron este martes con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para analizar la denuncia penal presentada por el funcionario municipal Daniel Piñeyro, quien manifestó haber sido víctima de una detención arbitraria de la policía, con disparos y golpizas, en la noche del jueves.

Sin embargo, el ministro les mostró las imágenes registradas por las cámaras de los policías que participaron del operativo, que demostraron que el relato de Piñeyro fue falso. "En el video que nos mostró Larrañaga no se ve nada", dijo Ripoll a El Observador.

"No se aprecia ni tiros, ni golpes. No se escuchan los tiros, no se ve absolutamente nada", dijo la secretaria general del sindicato municipal.

"Es un video de 20 minutos, aunque nos consta que no es el único video. Y vimos desde el principio hasta el final, cuando se retiró el compañero", añadió.

Según la denuncia de Piñeyro, la situación había tenido lugar en la intersección de la Ruta 1 y Carlos María Ramírez, el jueves 5 de marzo sobre las 22.

"Yo ya le había entregado la documentación y quería irme a mi casa. Me empezó a insultar, me dijo 'comunista hijo de..' y 'se acabó el recreo', y yo le dije que no me falte el respeto", contó Piñeyro en un audio reproducido por radio Sarandí.

Luego, contó que trató de huir, que los policías realizaron disparos, que después un médico forense constató que una bala le había lastimado una pierna, y que entre todos le dieron una paliza. Solo lo dejaron irse a su casa, relató Piñeyro, a cambio de que él les pidiera disculpas a los policías que lo habían agredido.

En paralelo, el fiscal Carlos Negro investiga lo sucedido, ya que el hombre hizo la denuncia penal.

"Hay que esperar que transcurra esa investigación", dijo Ripoll.