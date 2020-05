Unos vecinos jóvenes viven en un apartamento cercano al mío. Bueno, parece que les gusta mucho la canción que he puesto como título a esta nota semanal. Ellos, al parecer, estudian con música. ¡Qué tiempos míos aquellos en la casa paterna! Silencio agradable, roto por una llamada de la aldaba. Sé que doy pie para que me califiquen de “antigualla”, pero las aldabas existieron y fueron reemplazadas por el timbre eléctrico. “El comportamiento en la vida cotidiana” posee encanto. Hemos comprobado, a lo largo de los meses, que nuestra familia, el trabajo o el estudio, el deporte o el descanso, deben ocupar sus puestos pero de manera ordenada. “No somos una isla” Parece una canción simplona pero no lo es y dice verdades

Me voy a Cicerón. Los ingleses lo llaman “Cícero” y contrariamente a nuestros usos usan una forma de decirlo antigua: “Quíquero”...Bueno, el gran filósofo se adelantó en siglos a la canción: ”Qué cosa más dulce que el tener con quien te atrevas a hablar como contigo mismo”.

Hemos estudiado o nos enseñaron, la diferencia que existe entre el ocio y la ocupación. Por eso nuestra vida cotidiana se mueve en muchas direcciones. El ocio no existe. ¿Qué diríamos de una madre de familia numerosa? ¿Ocio? Quizás lo goza con un breve descanso de invierno mientras sus hijos duermen la siesta... Después y con la alegría de todos, a preparar la merienda. La merienda aguardada con ansiedad.

No somos una isla. Desde algunas ciudades del interior se pueden observar otros territorios de Argentina y Brasil Pero está el mar que es nuestro. Nos unió y nos une al mundo. Las fotografías no mienten: la llegada de grandes personajes, los inmigrantes sencillos con sus hijos en brazos....

En esta tierra nuestra convivimos en libertad .“Con libertad no ofendo ni temo”… No somos una isla. Vivimos de cara al mundo.