Orsi: “Es muy probable que Lacalle Pou sea el presidente”

El intendente de Canelones y jefe de campaña del Daniel Martínez, Yamandú Orsi, admitió como “muy probable” que Luis Lacalle Pou haya sido electo presidente. “La Corte Electoral dijo que no iba a dar cifras definitivas porque es mayor la cantidad de votos observados que la diferencia [entre los candidatos]", dijo en declaraciones al programa Doble Click de FM Del Sol.

Las declaraciones del intendente canario se dan a menos de un día del discurso de Martínez, donde no reconoció la derrota y pidió a los militantes que festejaran desde sus casas."Hablamos con la Corte y no se va a terminar, quedan todavía algunos votos por contar, pero la diferencia no va a ser superior a lo que son los votos observados, por lo que hay que esperar todavía para saber el resultado final", dijo Martínez desde el escenario montado en 18 de Julio y Yaguarón.

En este sentido, Orsi subrayó el hecho de que Martínez sí reconoció los resultados electorales de este domingo: "No me imagino a un Daniel Martínez reconociendo algo que la Corte todavía no reconoce, si bien es claro el mensaje de Daniel; salió primero a hablar en un acto de mucha responsabilidad porque había mucha gente esperando hace muchas horas".

Sobre el resultado definitivo, Orsi reconoció que "es cierto que es muy difícil absorber [los sufragios observados]” y negó que hubiese una "falta de un gesto republicano" por parte de Martínez en no reconocer a Lacalle Pou como presidente electo. “Si no hubiese salido a hablar primero, ahí sí la lectura era que no acepta; el salir primero es todo una señal de que se entiende las cifras", apuntó el jefe de campaña frenteamplista. Asimismo, Orsi señaló que “los comandos de campaña siempre se espera que el que habla último” es el que sale vencedor y que si no hubiera dicho nada hasta el viernes hubiera sido “un acto de irresponsabilidad”. “Enojarse [por el discurso] me parece un exceso”, concluyó sobre el tema.

Consultado por la diferencia entre los resultados electorales y las proyecciones de las encuestadoras, el intendente de Canelones afirmó que “‘el voto a voto’ dio resultados” porque “hubo muchos orientales que votaron a un partido en octubre y después hicieron lo que consideraban mejor, no siguiendo lo que sus líderes mandaron”, opinó Orsi.

Con respecto a sobre si el video de Guido Manini Ríos, al filo de la veda política, tuvo un impacto en la votación de la gente, Orsi sostuvo: “Es muy difícil saber cuánto impacta eso”. “Creo que impacta de otra forma que tiene que ver con los alineamientos del país, porque son señales muy distintas a la que se dan [...] en el Partido Colorado, por ejemplo", subrayó.