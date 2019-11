Martínez saludará a Lacalle Pou "cuando se confirme que es electo"

El candidato a presidente del Frente Amplio, Daniel Martínez, afirmó que esperará los resultados de la Corte Electoral para saludar personalmente al presidente electo, Luis Lacalle Pou.

A través de su cuenta de Twitter, expresó: "Siempre respetamos la voz del pueblo. Lo correcto es esperar los resultados de la corte electoral", y agregó que "sea cual sea va a existir diálogo con Luis Lacalle Pou" y cuando se confirme que es electo irá "personalmente a saludarlo".

El candidato nacionalista resultó presidente electo por escaso margen –48,7% a 47,5%– aunque todavía falta contabilizar los votos observados que no mostrarán diferencia significativa en el resultado como para revertirlo.

El presidente Tabaré Vázquez llamó a Lacalle Pou una vez terminado el escrutinio primario de la Corte Electoral. Sin embargo, Martínez no lo hizo porque, dijo, "hay que esperar el resultado final". "Recién hablamos con la Corte y la diferencia seguramente no va a ser superior a lo que son los votos observados, hay que esperar todavía para esperar el resultado final. Lo que sí nos deja claro que el presidente no va a tener el 50%, necesitamos los acuerdos que permitan gobernar para un solo Uruguay, gobernar para la gente", dijo durante su discurso.

Por su parte, Lacalle Pou se refirió al no reconocimiento de la derrota por parte de Martínez. "Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado y no ha reconocido el resultado irreversible. Pero esto va a quedar en la anécdota", sostuvo.