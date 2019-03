¿Por qué Jeff Bezos podría dejar de ser el hombre más rico del mundo?

En un adelanto de lo que será la versión final del ranking 2019 de Forbes de las personas más ricas del mundo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, nuevamente aparece liderando el podio, con una exorbitante fortuna de US$ 131.000 millones.

El CEO de la firma de comercio electrónico además de liderar por segundo año consecutivo, aumentó su fortuna en unos US$ 19.000 millones. Pero la publicación pone en duda si Bezos se mantendrá con la corona del "hombre más rico del mundo", ya que la noticia de su divorcio tras 25 años de matrimonio, podría hacerlo perder algo más que su anillo de matrimonio.

De acuerdo a lo publicado por Forbes en enero, el estado de Washington exige que los cónyuges divorciados dividan equitativamente la "propiedad de la comunidad", incluidos todos los ingresos generados durante el matrimonio.

De confirmarse lo anterior, MacKenzie Bezos pasaría a ser la estrella entre los millonarios, al convertirse en la mujer más rica del mundo.

A la espera que ello pase, Forbes indicó que ese lugar le corresponde a Francoise Bettencourt Meyers, heredera de L'Oréal y que también es la presidenta del holding de su familia, con una fortuna de US$ 49.300 millones.

La nieta de la fundadora de L'Oréal, Eugène Schueller y miembro del consejo de la compañía desde 1997, debutó en la lista de multimillonarios el año pasado luego de la muerte de su madre, Liliane Bettencourt, en setiembre de 2017.

El ranking

No hay grandes cambios este año en la clasificación de las personas más ricas del mundo: Bezos se encuentra por delante de Bill Gates y Warren Buffett, pero Mark Zuckerberg retrocede tres lugares y Michael Bloomberg avanza dos.

Jeff Bezos, que posee un 16% de Amazon y cuya fortuna lo ha tornado en blanco del ala izquierda del partido Demócrata estadounidense, ahonda la brecha con el número dos en la lista, Bill Gates, cofundador de Microsoft devenido filántropo. La fortuna de Gates, de 63 años, aumentó modestamente a US$ 96.500 millones, contra US$ 90.000 millones el año pasado.

El tercero es el inversor Warren Buffett, de 88 años, decano del podio aunque su reputación de olfato para los buenos negocios sufrió con el derrumbe a fines de febrero de los beneficios y acciones del gigante agroalimentario Kraft Heinz, al cual había apostado. La fortuna de Buffett bajó US$ 1.500 millones, a US$ 82.500 millones.

Detrás del trío ganador comienzan los cambios: aunque el presidente del grupo francés LVMH, Bernard Arnault, permanece en cuarto lugar, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, pierde cerca de US$ 9.000 millones, al caer del 5º al 8º lugar.

Aunque es el más joven entre los diez primeros, Mark Zuckerberg, en el banquillo estos últimos meses debido a la multiplicación de asuntos comprometedores para su red social, se encuentra por detrás del magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim (5º), el español Amancio Ortega (6º), fundador de Inditex y de Zara, y el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Michael Bloomberg, de 77 años, fundador de la empresa de informaciones financieras que lleva su apellido, exalcalde de Nueva York y posible candidato a la presidencia estadounidense en 2020, está en 9º lugar, cuando el año pasado estaba en el 11º.

Se comenta que Bloomberg estaría dispuesto a colocar sobre la mesa US$ 500 millones para derrotar a Trump, y no sería una cifra disparatada para alguien que vio su fortuna aumentar a US$ 55.500 millones, contra US$ 50.000 el año pasado, según Forbes.

Los estadounidenses siguen dominando la clasificación de Forbes, con 14 multimillonarios entre los 20 primeros.

Entre otros no estadounidenses ubicados entre los 20 primeros figuran el indio Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries (13º), y el chino Ma Huateng, presidente del gigante de internet del país asiático Tencent (20º).

Con información de AFP y Diario Financiero