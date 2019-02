Warren Buffett admitió que pagó un sobreprecio por Kraft Heinz

Kraft Heinz se hundió 27% en la Bolsa de Wall Street el viernes pasado, y seguía cotizando a la baja este lunes, tras conocerse que la SEC (regulador bursátil estadounidense) ha abierto una investigación sobre sus prácticas contables.

El conocido inversor Warren Buffett ha reconocido que pagó en exceso en la operación de fusión entre Kraft y Heinz, que alumbró el actual gigante de la alimentación. La operación fue impulsada por el propio Buffett a través de Berkshire Hathaway (primer accionista con el 27% del capital), y con el apoyo de la firma 3G Capital, que lleva las riendas del grupo.

Las declaraciones del célebre inversor estadounidense, conocido como “el oráculo de Omaha”, se producen pocos días después de que trascendiera que la SEC inició en octubre una investigación sobre las “prácticas contables, procedimientos y controles internos” de Kraft Heinz y de que ésta publicara unos resultados desastrosos, con pérdidas de US$ 12.608 millones en el último trimestre de 2018.

Todo ello ha provocado el hundimiento de Kraft Heinz en la Bolsa. El viernes cayó más de un 27% y el lunes cotizó de nuevo a la baja con descensos de alrededor del 2% en Wall Street, provocando unas pérdidas superiores a los US$ 4.000 millones en el valor de la participación de Berkshire.

No es la primera vez que la inversión en Kraft golpea los intereses de Buffett. De hecho, Berkshire registró en el cuarto trimestre del año pasado pérdidas de US$ 25.400 millones a consecuencia casi en exclusiva de la caída bursátil de Kraft Heinz, aunque en el conjunto del año su beneficio operativo fue de récord, US$ 24.800 millones.

Pese a la delicada situación del grupo, Buffett asegura que Berkshire no contempla abandonar su capital. El inversor asegura que tuvo conocimiento de la investigación de la SEC entre siete y diez días antes de que se anunciara.Este proceso ha puesto en tela de juicio el modelo de gestión de 3G Capital, firma que se encarga del día a día del grupo de alimentación.

Buffett se alió en 2013 con el fondo brasileño 3G Capital para hacerse con Heinz y luego apoyó la fusión con Kraft para crear este gigante alimentario. Según explicó el propio Buffett en un mensaje publicado este sábado, nuevas reglas contables obligan a su firma a incluir en sus cuentas la depreciación de las acciones.

Fuente: Expansión - RIPE