¿Por qué Leandro Lozano no siguió en Nacional y hoy es figura en Boston River?

Cada vez que Leandro Lozano juega contra Nacional y cuando es figura en Boston River, los hinchas tricolores se lamentan de por qué el lateral derecho no siguió en el club, en el que hizo todas las formativas y fue uno de los campeones de la recordada Libertadores sub 20 de 2018.

El futbolista fue el capitán de ese equipo en el que fue compañero de Brian Ocampo, a quien le tocó marcar el pasado miércoles en el Gran Parque Central, Thiago Vecino, Emiliano Martínez, Mathías Laborda, Joaquín Trasante y Alfonso Trezza.

Pero en ese mismo 2018, a mitad de año, llegó el momento en el que los albos debieron decidir si lo pasaban al plantel principal o no, lo que finalmente no ocurrió.

Leonardo Carreño

Lozano y Santi Rodríguez, dos compañeros de la sub 20 campeona

En aquel plantel de Primera que era dirigido por Alexander Medina estaban los laterales Jorge Fucile y Guillermo Cotugno, y también llegó el argentino Gino Peruzzi.

Así que en ese momento el club tomó la decisión de no hacerle contrato, algo que suele ser habitual en muchos casos cuando los juveniles terminan su formación en las juveniles y no tienen lugar en el primer equipo.

“Leandro estuvo con nosotros desde Séptima”, contó a Referí el coordinador de inferiores de Nacional, Sebastián Taramasco. “Fue el capitán de la Libertadores Sub 20 y cuando llegó el momento de decidir su continuidad a Primera, no tuvo chance y no se le hizo contrato”.

En ese momento le llegó la propuesta de Boston River y pasó a ese club, con el que tiene contrato hasta julio de 2022.

Camilo dos Santos

Lozano y el Chory Castro

“Por suerte le está yendo bien. Es un tipazo”, destacó Taramasco, quien señaló que este tipo de casos son habituales en Nacional y en otros clubes, donde se dejan jugadores libres y al poco tiempo brillan en otros equipos.

Un caso similar fue el de Maximiliano Falcón, que tras no seguir en los albos en esta temporada fue figura en Rentistas, campeón del Apertura, pasó Colo Colo de Chile y llegó a ser reservado por la selección uruguaya para la fecha de Eliminatorias de marzo que fue suspendida.

“Hay que asumirlo sin trauma”, dijo Taramasco, sobre este tipo de situaciones. “Hay que alegrarse por el jugador y ver si se reevalúa la situación hasta traerlo de vuelta”, agregó.

Lozano, de 22 años, fue dirigido por Martín Ligüera, el hoy DT de Nacional, en aquellos meses de 2018.

Leonardo Carreño

Leandro Lozano con la camiseta de Boston River

Hoy el lateral es una de las figuras de Boston River, equipo que busca zafar del descenso cuando al Torneo Clausura le queda una fecha por jugar.

En 2019 tuvo su primera temporada en el “Sastre”, en la que jugó 16 partidos, y en la actual se ha consolidado, con 34 partidos, 31 de ellos como titular, con su primer gol anotado días atrás en la agónica victoria ante Defensor Sporting, el rival directo en la lucha para no perder la categoría.

Diego Battiste

Lozano ante Terans

Esta semana, Lozano, quien es sobrino de Brian Lozano, jugador de Santos Laguna y la selección uruguaya, recordó cómo fue su salida de los albos.

“No quedé libre porque en realidad nunca me hicieron contrato”, expresó a radio Sport 890. “En Nacional cuando no te hacen contrato es porque a corto plazo no te ven chances de debutar en el primer equipo y yo ya tenía 19 años y veía lejos esa oportunidad, entonces di un paso al costado y Boston me abrió las puertas y estoy súper feliz”.