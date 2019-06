¿Quiénes son los 12 técnicos de la Copa América?

Alguna vez el reconocido técnico colombiano Francisco Maturana expresó que “se juega como se vive”. El entrenador apuntaba a que cada pueblo tiene una forma de vivir y sentir el fútbol. Y si bien hay una realidad común a todos, que pasa por ganar, los habitantes de cada país tienen arraigadas determinadas formas para llegar a la victoria.

El brasileño necesita jugar bien. Sus hinchas han llegado a abuchear a entrenadores cuyos equipos no cumplieron con el mandato histórico. Con el paso de los años la idea fue mutando.

Los argentinos siempre contaron con un jugadores desnivelante capaz de hacer la diferencia por sí solo. Del otro lado del Río de la Plata se siente y el fútbol de una manera sumamente particular. Lo juegan como viven: a alta velocidad.

Pero si usted desciende de un avión y empieza a recorrer las calles de Uruguay y le pregunta a sus habitantes cómo quieren ganar, obtendrá una amplia mayoría de respuestas que le dirán: en la hora.

Es así. Sufriendo, defendiendo y metiendo hasta el final. Son excepcionales las veces que la celeste apabulló a su rival en las grandes conquistas que logró Uruguay.

Y si bien los tiempos cambiaron y en estas historias depende mucho de las características de los jugadores que disponga el entrenador de turno, cada pueblo tiene su forma. Esa que intentarán llevar a la cancha en la Copa América que se avecina. Los estilos son tan variados como las opiniones.

Mientras el brasileño Tite dice que se siente "lejano de la escuela de competitividad, del balón parado, de ir al frente a ganar el rebote”, Tabárez ironizó en su primera conferencia de prensa en la última semana de mayo diciendo que van a seguir “ganando sin jugar a nada”. Y agregó: “Hay interpretaciones que se dicen porque hay un chip que hay que jugar de determinada manera. Parece que acá cuando un equipo se defiende hay que ir a confesarse”. Mientras que el joven Scaloni lucha contra el pensamiento de un país que piensa que, con tener a Messi, alcanza para ser los mejores. El pensamiento del novel conductor de los argentinos es claro: “Lo que nos hace falta es bajar a tierra, saber que hace tiempo no somos potencia”.

Referí traslada el pensamiento, la trayectoria y el estilo de conducción que pretenden llevar adelante los entrenadores de los 10 países del continente, y presenta a los entrenadores de Catar y Japón.

Lionel Scaloni

Argentina

Edad: 41 años

Nacionalidad: argentino

Trayectoria como jugador

Newell’s Old Boys (Argentina), Estudiantes (Argentina), Deportivo La Coruña (España), West Ham (Inglaterra), Racing de Santander (España), Lazio (Italia), Mallorca (España), Atalanta (Italia) y selección de Argentina.

Títulos

Liga Española (Deportivo La Coruña 2000), Supercopa de España (Deportivo La Coruña 2000 y 2002), Copa del Rey (2002) y Mundial sub 20 con argentina 1997.

Trayectoria como entrenador

No dirigió clubes. Tomó la sub 20 de Argentina que asistió el torneo internacional de L’Alcudia 2018.

Títulos

Torneo amistoso internacional de L’Alcudia 2018

Línea de pensamiento

El novel técnico de Argentina transmitió todo con una frase en una conferencia de prensa que brindó a los pocos días de asumir.

“No tengo predilección por un sistema. De hecho en L'Alcudia, con el sub 20, jugamos con tres, cuatro y cinco defensores, por ejemplo. No creo que sea importante eso y sí la ocupación de espacios. Creemos que el fútbol va camino a ser bastante más vertical y nos gusta ese fútbol: robar para llegar lo más rápido posible al arco de enfrente. Es lo que intentamos hacer con la sub 20 y lo que intentaremos hacer con la Mayor. Hay calidad y hay que jugar, nadie dice lo contrario, pero el objetivo será hacer daño y buscar el gol lo más rápido posible”.

Eduardo Villegas

Bolivia

Edad: 55 años

Nacionalidad: boliviano

Trayectoria como jugador

Oriente Petrolero, The Strongest, Blooming, Jorge Wilstermann, San José, Bolívar e Independiente Petrolero

Títulos

Liga Boliviana 1986 (The Strongest), 1989 (The Strongest), 1994 (Bolívar) y 1995 (San José).

Trayectoria como entrenador

San José (2005 y 2018), Universitario de Sucre (2006 y 2008), The Strongest (2007, 2012 y 2014), Jorge Wilstermann (2009), selección Bolivia (interino 2009/2010), Oriente Petrolero (2014 y 2017), Bolívar (2015), Sport Boys (2016) y selección Bolivia (2019).

Títulos

Liga boliviana 2012 con The Strongest, Apertura 2008 Universitario de Sucre, Apertura 2010 Wilstermann, Apertura 2013 The Strongest y Clausura 2018 San José.

Línea de pensamiento

Villegas apuntó que Bolivia no llegará en las mejores condiciones a la Copa América. Admitió que una de sus metas es cambiar el ritmo de juego. “Nuestro fútbol se hizo muy lento en el último tiempo y me gustaría que el juego del equipo sea más rápido”, expresó.

“Probablemente lleguemos no en el mejor nivel, porque no hemos tenido el tiempo suficiente de trabajo. No es excusa ni nada, porque vamos a procurar en este periodo, hacer lo mejor para nuestra selección. Digo que no en el mejor nivel, pero sí con muchas probabilidades de una mejoría”, expresó en una entrevista con el diario La Razón antes de viajar a Brasil.

La selección del altiplano está en pleno proceso de renovación. “El proceso se tiene que hacer con gente nueva, renovando. Lamento mucho tener que dejar jugadores experimentados, de buen nivel ahora mismo, pero lo que necesitamos es preparar gente para lo que viene más adelante”. Y de cara al futuro reveló la idea de formar dos equipos. “Una selección de altura y otra para el llano, pero con equilibrio; ojalá que podamos encontrar jugadores que tengan una muy buena respuesta en ambos terrenos, pero si la mayoría tiene un comportamiento mejor en la altura le daremos más chances para jugar en condición de local”.

Tite

Brasil

Edad: 58 años

Nacionalidad: brasileño

Trayectoria como jugador

Caxias, Esportivo, Portuguesa y Guaraní

Títulos

No ganó

Trayectoria como entrenador

Gremio Atlético Guaraní (1990/91), Caxias (1991/92), Veranópolis (1992/1995), Ypiranga (1996/97), Juventude (1997/98), Caxias (1999/2000), Gremio (2001/2003), Sao Caetano (2003/04), Corinthians (2004/2005), Atlético Mineiro (2005), Palmeiras (2006), Al-Ain de Emiratos Árabes (2007), Inter de Brasil (2008/09), Al-Wahda de Emiratos Árabes (2010), Corinthians (2010/2013 y 2015/2016) y selección de Brasil desde 2016.

Títulos

Copa de Brasil 2001, Brasileirao 2011 Corinthians, Brasileirao 2015 Corinthians, Copa Sudamericana 2008 Inter, Copa Suruga Bank 2009 Inter, Copa Libertadores 2012 Corinthians, Mundial de Clubes 2012 Corinthians y Recopa 2013 Corinthians.

Línea de pensamiento

Tite tuvo un año sabático que aprovechó para viajar a Europa y concurrir a entrenamientos. Entre otros estuvo con Pep Guardiola en Múnich y Ancelotti en Madrid. Tite reveló que se dio cuenta de que debía potenciar el talento natural del futbolista brasileño con un sistema táctico moderno, a la europea.

Se dio cuenta de que Brasil tenía que modernizarse para mantenerse en la élite. Que el fútbol europeo ya no era significado de juego pragmático, defensivo, feo. A partir de un sistema 4-1-4-1 armó un equipo con espíritu colectivo donde todos aportan para el bien común. Sus equipos juegan con intensidad.

El técnico de los locales entiende: “Brasil tiene esas dos escuelas. Depende mucho de los jugadores que tengas. Si yo dijera que estoy rescatando aquello de la mejor escuela brasileña parecería ostentoso por mi parte. Yo le hablo del estilo que quiero imprimir, y es un fútbol de triangulación, competitivo pero con la idea de retomar la pelota para impulsarse”, expresó en nota con el diario AS.

Reinaldo Rueda

Chile

Edad: 62 años

Nacionalidad: colombiano

Trayectoria como jugador

No jugó a nivel profesional

Títulos

No ganó

Trayectoria como entrenador

Como director técnico dirigió a la selección de fútbol de Colombia en las categorías: Sub 17, 20, 21, 23 y a la mayor, sub 20 Colombia (1992/93), Cortuluá (1994/97), Deportivo Cali (1997/98), sub 20 Colombia (2002/04), Colombia (2004/06), Honduras (2006/2010), Ecuador (2010/2014), Atlético Nacional (2015/17), Flamengo (2017) y Chile (2018)

Títulos

Clasificó a Honduras y Ecuador al Mundial. Torneo Finalización (Atlético Nacional 2015), Superliga de Colombia (Atlético Nacional 2016), Copa Colombia (Atletico Nacional 2016), Apertura (Atlético Nacional 2017), Copa Libertadores (Atlético Nacional 2016 y Recopa Sudamericana (Atlético Nacional 2017).

Línea de pensamiento

Una de las características de los equipos de Rueda es la posesión de la pelota. Sus equipos suelen ser pacientes, manejan el juego de la tenencia de la pelota. No gustan los pelotazos, sino más bien el ataque construido a ras de piso desde atrás, además del contragolpe.

Rueda es definido como un estudioso del fútbol. Pasa mucho tiempo leyendo, mirando videos o analizando partidos. Es un estudioso al máximo de los rivales a los que va a enfrentar. Se encierra en su habitación y hasta prefiere no salir del hotel por estar revisando el más mínimo detalle, confesó Héctor Fabio Báez, gerente de Junior y quien lo acompañó cuando Rueda fue técnico de la selección de Colombia en su primer pasaje por ese combinado. Rueda expresó: “Tuvimos un primer año de diagnóstico y valoración de los jugadores. Traté de ser coherente, mantener una base que soportara y transmitiera esa cultura a los jóvenes. Pero queremos más, un mejor juego y un mejor resultado”.

Carlos Queiroz

Colombia

Edad: 66 años

Nacionalidad: portugués

Trayectoria como jugador

Ferroviárro de Nampula 1968-1974

Títulos

No ganó

Trayectoria como entrenador

Sub 17, 19 y 20 de la selección de Portugal (1989/91), selección Portugal (1991/93), Sporting de Lisboa (1994/96). MetroStars de Estados Unidos (1996 ), Nagoya Grampus de Japón (1996/97), selección de Emiratos Árabes Unidos (1998/99), selección de Sudáfrica (2000/02), Real Madrid (2003/04), selección de Portugal (2008/10), selección Irán (2011/19) y Colombia (2019).

Títulos

Mundial sub 19 con Portugal (1989), Eurocopa sub 17 con Portugal (1989), Mundial sub 20 con Portugal (1991), Supercopa de Portugal con el Sporting de Lisboa (1994/95), Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa (1994/95) y Supercopa de España con Real Madrid (2003/04)

Línea de pensamiento

En Portugal es considerado como el padre de la generación dorada de donde salieron Figo, Rui Costa, y Joao Pintos, entre otros. Con esos jóvenes ganó dos veces el Mundial sub 20 en 1989 y 1991.

La frase que disparó el día de su presentación como técnico de Colombia fue elocuente. “Me pidieron llegar lo más alto posible con la selección. Lo primero es preservar el prestigio, organizar para mantener ese prestigio y reputación que la Selección ganó con el señor Pékerman y con los jugadores actuales; después pasar a una fase de los posibles, que es mejorar; y después vamos a atacar lo que llamaríamos los imposibles que es intentar ser campeones, tres cosas simples”.

Sus equipos son una mezcla donde sobresale el equilibrio. Pregona el equilibrio entre lo ofensivo y defensivo. Sus equipos no son vulnerables. Tiende a agrupar las piezas de forma racional y la búsqueda constante del arco rival no es su misión principal.

Hernán Darío Gómez

Ecuador

Edad: 63 años

Nacionalidad: colombiano

Trayectoria como jugador

Independiente Medellín (1975/1980) y Atlético Nacional (1980/1984)

Títulos

Campeón colombiano con Atlético Nacional 1981

Trayectoria como entrenador

Atlético Nacional de Colombia (1990/1993), selección Colombia (1995/1998), selección Ecuador (1999/2004), selección Guatemala (2007/2008), Independiente Santa Fe (2008/2009), selección Colombia (2010/2011), Independiente Medellín (2012/2013), selección Panamá (2014/2018) y selección Ecuador (2018 a la fecha).

Títulos

Copa Interamericana (Atlético Nacional 1990) y campeonato colombiano (Atlético Nacional 1991).

Línea de pensamiento

A Bolillo Gómez se le reconoce su don de motivador. Esa fue una de las principales cartas del entrenador colombiano cuando llevó a Ecuador al Mundial de Japón y Corea 2002. “Estamos contra el tiempo y hay que empezar a hacer las cosas ya. Yo sé que creen en mí, pero lo más importante es que yo creo en ustedes y en sus futbolistas. Y por eso acepté volver”, dijo en la conferencia de su presentación.

“Quiero verme en un espejo, y ese es Liverpool. Se ataca en velocidad y se marca en velocidad, con intensidad. A nuestro equipo le cuesta correr todo el partido”, dijo el DT colombiano de Ecuador en una de sus recientes conferencias de prensa.

Eduardo Berizzo

Paraguay

Edad: 49 años

Nacionalidad: argentino

Trayectoria como jugador

Newell’s Old Boys (1988 a 1993), Atlas de México (1993 y 1996), River Plate (1996 a 2000), Olympique Marsella (1999), Celta de Vigo (2000 a 2005) y Cádiz (2005/2006).

Títulos

Copa Sudamericana (River 1997), Primera división (Newell’s 1990/91), Clausura (Newell’s 1992), Apertura (River Plate 1996), Clausura (River Plate 1997), Apertura (River Plate 1997) y Clausura (River Plate 2000).

Trayectoria como entrenador

Estudiantes de La Plata (2011), O’ Higgins de Chile (2012 a 2014), Celta de Vigo (2014 a 2017), Sevilla (2017/2018) y selección de Paraguay.

Títulos

Apertura de Chile 2013 con O’Higgins y Supercopa de Chile 2014 con O’Higgns.

Línea de pensamiento

Uno de los discípulos de Marcelo Bielsa. “Fue una gran oportunidad para mí poder trabajar a la par de un entrenador como Bielsa, un técnico de su nivel y de su conocimiento. Significó un gran aprendizaje. Lo conocía por haber sido futbolista a sus órdenes, pero no conocía sus ideas por dentro. El laboratorio de sus ideas. Y después de tres años puedo decir que fui un afortunado de haber vivido ese periodo de tiempo. Conmigo ha sido un especie de guía o de compañero, educándome sobre cómo empezar a dirigir”, reconoció.

Sobre su pensamiento futbolístico expresó: “Me gusta ser protagonista de los partidos. Llevar el control del partido. No me gusta ser dominado”, expresó a modo de presentación el técnico argentino de la albirroja. Responsable, preocupado, apasionado… Luego uno va encontrando sus métodos, pero todo parte de sentir pasión por lo que haces y de la ilusión por hacer algo cada vez mejor. Mi rasgo distintivo es que siento mucha pasión por el fútbol y quiero hacer cada vez mejor lo que hago”.

Ricardo Gareca

Perú

Edad: 61 años

Nacionalidad: argentino

Trayectoria como jugador

Boca Juniors (1978 a 1980), Sarmiento (1981), Boca Juniors (1981 a 1984), River Plate (1985), América de Cali (1985 a 1989), Vélez Sarsfield (1989 a 1992) e Independiente (1993/1994). Selección Argentina.

Títulos

Supercopa Sudamericana (Independiente 1994), Primera división Colombia (1985 y 1986) y Clausura (Independiente 1994).

Trayectoria como entrenador

San Martín de Tucumán (1995), Talleres de Córdoba (1996/97), Independiente (1997), Talleres de Córdoba (1998 a 2000), Colón (2000), Talleres (2001), Quilmes 2002, Argentinos Juniors 2003/2004), América Cali (2005), Santa Fe (2006), Universitario (2007/08), Vélez (2009/2013), Palmeiras (2014) y selección de Perú 2015.

Títulos

Copa Conmebol con Talleres 1999, Apertura 2008 Universitario, Clausura 2009 Vélez, Clausura 2011 Vélez, Inicial 2012 Vélez y Copa Campeonato 2013 con Vélez.

Línea de pensamiento

Compromiso es la palabra que define el ciclo de Ricardo Gareca en Perú. El técnico argentino enseñó a sus dirigidos a estar comprometidos con el país. “No pasa por una cuestión de cultura, pasa por una cuestión de objetivos, de compromiso. Cuando se compromete un grupo y da todo, y está enfocado me parece que las cosas son muchos más factibles. Apuntamos al compromiso total para con el país. Representamos al Perú, no olvidar eso”, dijo en una oportunidad.

En una entrevista con Fox, cuando se le preguntó sobre lo más importante que había hecho con Perú, expresó: “Lo más importante que hicimos fue dejar de lado a todo lo que tiene que ver con el nombre y la trayectoria, y pasamos a enfocarnos en jugadores que tenían continuidad y presente, por sobre todas las cosas. También enfocarnos en el jugador del medio local. Estoy convencido que no todos los que están afuera son los mejores”.

Óscar Washington Tabárez

Uruguay

Edad: 72 años

Nacionalidad: uruguayo

Trayectoria como jugador

Sud América (1967 a 1971), Sportivo Italiano (1972/1973), Wanderers (1974/1975), Fénix (1975), Puebla (1976/1977) y Bella Vista (1977/1978).

Títulos

No tiene.

Trayectoria como entrenador

Divisiones juveniles Bella Vista (1980 a 1983), selección sub 20 de Uruguay (1983), Danubio (1984), Wanderers (1985/86), Peñarol (1987), selección sub 20 de Uruguay (1987), Deportivo Cali (1988), selección de Uruguay (1988 a 1990), Boca Juniors (1991 a 1993), Cagliari (1994/95), Milan (1996), Oviedo (1997/98), Cagliari (1999/2000), Vélez (2000/01), Boca (2002) y selección de Uruguay desde 2006.

Títulos

Juego Panamericanos (Uruguay 1983), Copa Libertadores (Peñarol 1987), Copa Master Supercopa (Boca 1992), Apertura (Boca 1992) y Copa América 2011)

Línea de pensamiento

“Vamos a seguir jugando a nada", ironizó el técnico con relación a las críticas sobre el juego que muestra la selección que conduce. El entrenador desembarcó en 2006 con la idea de jugar con un sistema 4-3-3. Entendía que el fútbol uruguayo debía volver a las fuentes. Sin embargo, una dura derrota en el inicio del debut en el primer torneo oficial (0-3 ante Perú en la Copa América de Venezuela 2007) lo hizo modificar de planes. A partir de ahí comenzó a diseñar los partidos pensando primero en limitar al rival. En consecuencia sus sistemas fueron variando de acuerdo a las características del rival. En los últimos tiempo Uruguay está jugado con línea de cuatro en el fondo, dos volantes por adentro con dos por afuera y arriba Suárez y Cavani.

Rafael Dudamel

Venezuela

Edad: 46 años

Nacionalidad: venezolano

Trayectoria como jugador

Universidad de los Andes (1988 a 1994), Atlético Huila (1994), Santa Fe (1995/97), Quilmes (1997), Atlético Zulia (1998), Deportivo Cali (1998/2001), Millonarios (2001/02), Maracaibo (2003/2004), Cortulúa (2004), Táchira (2005), Mamelodi Sundowns de Sudáfrica (2005/06), Estudiantes de Mérida (2006/07), América de Cali (2007/08), Estudiantes de Mérida (2008/09), Real Esppor (2009/10).

Títulos

Copa Merconorte 2001 (Millonarios), Liga Venezolana 1990/1991 (ULA) y 1997/1998 (Zulia), Liga Colombiana 1998 (Deportivo Cali) y Liga Sudáfricana 2005/06 (Mamelodi).

Trayectoria como entrenador

Estudiante Mérida (2010/11), selección Sub 17 Venezuela (2012/13), Deportivo Lara (2013/2015), selección sub 20 de Venezuela (2015 a la fecha) y selección mayor (2016 a la fecha).

Títulos

No ganó

Línea de pensamiento

“Me gusta que mis equipos sean rápidos, pero que también al momento de detectar que no se puede tener transición rápida, el equipo sea capaz de generar en campo rival un fútbol colectivo que te permita crear otro tipo de situaciones, así que son situaciones del juego que no las marca el técnico de la manera que uno pretenda ni en los tiempos que uno quisiera, que son situaciones de partido que las resuelven los futbolistas. Venezuela no irá solo a competir, iremos a ganar. Partido a partido, pero iremos siempre por la victoria”. Dudamel recibió la herencia de un trabajo llevado adelante por César Farías. La diferencia radica en que los equipos de Rafa se despojaron de temores. La actual Vinotinto es un equipo muy prolijo, con disciplina táctica y orden defensivo. Es más ambicioso el equipo que el de su antecesor; osado y atrevido en la ofensiva.

Hajime Moriyasu

Japón

Edad: 50 años

Nacionalidad: japonés

Trayectoria como jugador

Mazda (1987 a 1992 y 1992 a 1997), Kyoto Purple SAnga (1998), Sanfrecce Hiroshima (1999 a 2001), Vegalta Sendai (2002 a 2003) y selección de Japón (1992 a 1996.

Títulos

Copa Asiática con la selección de Japón en 1992

Trayectoria como entrenador

Sanfrecce Hiroshima 2012 a 2017, selección sub 23 de Japón (2017/18) y selección absoluta (2018 a la fecha)

Títulos

J1 League 2012, Supercopa de Japón 2013, J1 League 2013, Supercopa de Japón 2014, J1 League 2015 y Supercopa Japón 2016.

Línea de pensamiento

El estilo de juego japonés complica a muchos equipos de estas latitudes que no están acostumbrados a enfrentar a un rival tan potente desde el punto de vista físico Los nipones, que serán rivales de Uruguay en la serie, juegan a una velocidad poco habitual. En el último amistoso que disputaron esta semana se pararon con tres hombres en el fondo, cuatro volantes para ocupar el ancho de cancha, dos más adelantados y un solo punta.

Félix Sánchez

Catar

Edad: 43 años

Nacionalidad: Español

Trayectoria como jugador

No jugó.

Títulos

No jugó al fútbol.

Trayectoria como entrenador

Comenzó en las divisiones juveniles de Barcelona Juvenil de España. En el año 2006 se trasladó a Catar en 2006 y se unió a la Aspire Academy. En 2013 fue nombrado gerente de la selección de fútbol sub 19 de Catar, ganadora el año siguiente del Campeonato sub 19 de la AFC 2014.

El 3 de julio de 2017, después de una buena participación con la selecciones cataríes sub 20 y sub 23, Sánchez reemplazó a Jorge Fossati al frente absoluto de la selección de fútbol de Catar.

Títulos

Campeón Copa Asia 2019

Línea de pensamiento

“Nosotros no tenemos nada que perder en esta Copa América, todo es sumar experiencia. Pero para Argentina, seguro que es un torneo en donde van a tener que demostrar, van a tener presión y van a querer competir para ganar ese título que se les ha escapado ya dos veces ante Chile. Aunque el fútbol asiático ha crecido mucho y seguirá creciendo, no estamos al nivel de una Copa América, no se pueden comparar. Llevaremos lo mejor de Catar, un grupo de jóvenes de 22 años de media, porque esos jugadores estarán en plenitud en el próximo Mundial. Trabajamos a tres años vista. Con este grupo acabamos de jugar una Copa de Asia, que es en donde nos toca jugar, y en donde creo que el nivel es muy alto, pero no llega a ser tan competitivo como el fútbol en Sudamérica”.