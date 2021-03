¡Se viene el VAR para la fecha 12 del Torneo Clausura!

Cada fecha sin VAR desde que en enero la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que tendrá el apoyo de Conmebol para recurrir a la tecnología en la definición de la temporada 2020 y con todo en Montevideo para poner en funcionamiento, genera el mismo comentario: “Si estuviera el VAR no era gol…”, “… no era penal”, “… no era tarjeta roja”.

Ahora, definitivamente se acaban las promesas y en la AUF están trabajando para utilizar el VAR en los partidos que se disputarán entre viernes y lunes. La particularidad de esta fecha es que juegan City Torque-Peñarol en un partido clave para definir quién se acerca al premio de US$ 3.000.000 por jugar la fase de grupos de la Libertadores y Defensor Sporting-Boston River, en un encuentro que puede sellar el descenso del equipo sastre. En el partido que Torque jugará con Peñarol en el Centenario, la cancha está habilitada. Ahora los violetas necesitan que su estadio quede en condiciones para este viernes. La AUF tiene los recursos humanos, porque capacitó árbitros en la última semana de febrero. Tiene la tecnología que envió Conmebol y los técnicos que llegaron a Uruguay para instalarla ya hicieron la cuarentena y pueden trabajar. Leé también ¿Cómo, en qué canchas y con qué criterios se aplicará el VAR en el Clausura? La Asociación había acordado con Conmebol que tendría 30 partidos para utilizar. A falta de cuatro fechas para el final y con no más de tres o cuatro partidos por etapa con VAR, y las finales, la AUF utilizará menos de la mitad de los encuentros presupuestados con la Confederación. Los puntos en la Tabla Anual y el Clausura adquieren singular importancia para el partido City Torque-Peñarol. En la Anual: Nacional 66, City Torque 57, Peñarol 56. En el Clausura: Liverpool 25, Nacional 23, City Torque 22 y Peñarol 20. Y en el descenso con Defensor Sporting-Boston River. La tabla en los últimos cinco lugares: Deportivo Maldonado 1,219, Defensor Sporting 1,200, Boston River 1,129, Danubio 1,029 y Cerro 0,886 (descendido). Así se juega la duodécima fecha VIERNES 12 Plaza Colonia-Wanderers Hora: 16.30 Cancha: Parque Prandi Defensor Sporting-Boston River Hora: 18.45 Cancha: Franzini Leé también Member ¿Por qué Uruguay no tiene un presidente en Conmebol desde hace 60 años? La tierra prohibida para la AUF SÁBADO 13 Danubio-Nacional Hora: 16.30. Cancha: Jardines Cerro-Deportivo Maldonado Hora: 18.45 Cancha: Tróccoli DOMINGO 14 Liverpool-River Plate Hora: 16.30 Cancha: Belvedere Cerro Largo-Progreso Hora: 18.45 Cancha: Ubilla Montevideo City Torque-Peñarol Hora: 21.45 Cancha: Centenario Leé también ¿Qué está sucediendo en el arbitraje uruguayo que volvió a recuperar su lugar en Conmebol? LUNES 15 Fénix-Rentistas Hora: 16.30 Cancha: Parque Capurro Los partidos que quedan para cerrar el Clausura 13ª fecha (con VAR) Nacional-Liverpool

Boston River-Danubio

Deportivo Maldonado-Defensor Sporting

Rentistas-Cerro

Cerro Largo-Fénix

Wanderers-Progreso

Peñarol-Plaza Colonia

River Plate-Montevideo City Torque 14ª fecha (con VAR) Liverpool-Montevideo City Torque

Plaza Colonia-River Plate

Progreso-Peñarol

Fénix-Wanderers

Cerro-Cerro Largo

Defensor Sporting-Rentistas

Danubio-Deportivo Maldonado

Nacional-Boston River 15ª fecha (con VAR) Boston River-Liverpool

Deportivo Maldonado-Nacional

Rentistas-Danubio

Cerro Largo-Defensor Sporting

Wanderers-Cerro

Peñarol-Fénix

River Plate-Progreso

Montevideo City Torque-Plaza Colonia