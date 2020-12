102 años y dos pandemias y el tiempo de agradecer

Te invito de nuevo a nuestro Pícnic!, que viene salpicado de delicias como siempre, esta semana dedicado a agradecer. ¿Por qué? Porque sí, pero sobre todo porque agradecer, incluso en tiempos difíciles y en los que tal vez se complica encontrar razones para hacerlo, nos hace bien. Esto no es solo una frase hecha, es un hecho constatado por la ciencia. En 2013, los psicólogos Robert Emmons y Robin Stern explicaron que la gratitud es tanto apreciar las cosas buenas de la vida como reconocer que provienen de otra persona. También explicaron que existe una fuerte correlación entre la gratitud y el bienestar. Los investigadores han descubierto que las personas que sienten y expresan más gratitud tienen un mayor nivel de emociones positivas tales como felicidad, optimismo y alegría. Además, las personas agradecidas tienden a perdonar más, a tener mejores relaciones interpersonales y hasta duermen mejor.



Por eso, más que nunca este año, te invito a agradecer lo que tenés para agradecer. Cuando te ponés a repasar esa lista, está mucho más llena de gracias de lo que imaginabas al principio. Cada uno decide a qué o a quién agradecer, pero ya es hora de hacerlo. Antes de fijar las tradicionales metas para el año que viene y antes de pensar en los regalos y el menú de Navidad, hacete un tiempo para agradecer a tu manera: con pensamientos, con llamadas a amigos y familiares que te apoyaron y con la certeza de que todo esos gracias se replicarán en otros gracias.



Estuve todo el año releyendo Guerra y Paz de Tolstoi, de a tramos y sin apuro. Y me encontré con esta frase que te comparto, porque tiene que ver con todo lo anterior y con la esencia de la vida. "El amor impide la muerte. El amor es vida. Todo, todo lo que entiendo, lo entiendo sólo porque amo. Todo es, todo existe, sólo porque amo. El amor es dios, y morir significa que yo, una partícula de amor, volveré a la fuente general y eterna." Soy Carina Novarese, te agradezco este tiempo de lectura y me podés escribir por acá para contarme cuáles son tus agradecimientos.