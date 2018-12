40 años de periodismo en 23 caricaturas y entrevistas célebres

Bien hecho, no hay ningún otro género periodístico como la entrevista para abrir a un personaje y exponerlo tal y como es ante el lector. Hay grandes conversaciones entre periodistas y personalidades entrevistadas que se han convertido en verdaderas piezas literarias y hoy pueden seguir leyéndose a pesar del paso de los años. Y conociendo la fuerza y el carácter imperecedero de ese estilo, el periodista Alfonso Lessa recopiló algunas de sus conversaciones más destacadas en De las armas, las urnas y las letras, editado recientemente por el sello Debate.

El libro es un recorrido por 40 años de periodismo en los que Lessa pudo entrevistar a figuras de la cultura y la política. Entre ellos se destacan Jorge Luis Borges, Líber Seregni, Raúl Sendic (padre), Gabriel García Márquez, Astor Piazzola, Susana Rinaldi, Tomás Eloy Martínez, entre otros.

Como valor agregado, el libro se completa con caricaturas del ilustrador Óscar Larroca, que coronan el final de cada capítulo y acompañan esta nota.

“¿Cómo lo viví? ¿Cómo viví? Jajaja. ¿Cómo viví? Yo no sé si vivía” - Jorge Batlle, respuesta a la pregunta de cómo vivió la crisis del 2002

“Me he resignado a ser Borges. Es mi destino, el único verosímil, el único sincero que me queda. Y la gente me estimula a seguir siendo Borges, aunque a mí no me guste lo que yo escriba” - Jorge Luis Borges, Escritor argentino

“Ninguna literatura en la historia de la humanidad dura para siempre; los movimientos artísticos no duran para siempre y por eso que se llamó el Boom no podía durar para siempre” - Gabriel García Márquez, Escritor colombiano

“Amodio es el único tipo que, en esta lucha o guerra, logró despertar mi odio y al único que yo había jurado matar si lo encontraba” - Alejandro Otero, Policía, técnico y juez de fútbol uruguayo

“Lo que más ha influido siempre en lo que yo escribo, más que las influencias literarias, es la realidad misma. La realidad es una presencia insoslayable.” - Mario Benedetti, Escritor uruguayo

“Toda vez que uno aprende algo o saca en limpio algún problema siente que no ha perdido el día” - Raúl Sendic (padre), Dirigente tupamaro

“No hay que llevar la oposición al terreno de negar todo lo que hace el adversario.” - General Líber Seregni, fundador del frente amplio