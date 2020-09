A la cancha la celeste: después de seis meses de inactividad vuelven las selecciones juveniles

Preocupados por el tiempo perdido, sin solución para disputar partidos amistosos y con una gran incertidumbre sobre la futura actividad en el continente, las selecciones juveniles de Uruguay retoman los entrenamientos este lunes en el Complejo Celeste.

Luego de seis meses de inactividad, debido a la pandemia producida por el covid-19, arranca la sub 17 conducida técnicamente por Diego Demarco.

El entrenador convocó a 25 jugadores, que trabajarán lunes, martes y miércoles para luego regresar a sus equipos.

La sub 17 retomará los movimientos pensando en el torneo Sudamericano previsto para disputarse del 31 de marzo al 25 de abril de 2021 en Ecuador.

El pasado 1º de setiembre, retornaron al trabajo los cuerpos técnicos de todas las selecciones juveniles (sub 20, sub 17 y sub 15) quienes se reunieron para planificar el reinicio de los entrenamientos.

Camilo dos Santos

Las dos categorías más grandes habían comenzado a entrenar en el mes de marzo, pero el trabajo fue paralizado luego de dos semanas de actividad, tras decretarse la emergencia sanitaria en el país.

La sub 20 que conduce técnicamente Gustavo Ferreyra jugará el Sudamericano del 2 al 27 de febrero de 2021 en Colombia donde buscará la clasificación al Mundial de Indonesia.

Esta semana el técnico de la selección absoluta de Uruguay, Oscar Tabárez, se mostró preocupado por la paralización de seis meses y en charla con Referí dijo que generó un daño importante.

Camilo dos Santos

“En juveniles nos hizo un daño bárbaro, y todavía tenemos que esperar ver si no se agrava, porque cuando se buscó el reinicio de la actividad en Uruguay hubo que meter calendarios que no se modificaron en tiempos menores que los que se consideraban normales. Por eso juegan cada tres días. Eso trae consecuencias. Y en las selecciones juveniles tenemos muchos sub 20 que juegan en Primera. Esos tres días estaban con nosotros y luego volvían a los clubes”, expresó Tabárez.

Posteriormente agregó: “El daño se produjo y nos perjudicó. ¿Qué actividad internacional podemos darle a la selecciones? Muchas cosas que fueron importantes para este camino que recorrimos ya se interrumpieron y no sabemos por cuánto tiempo. Esto afecta generaciones”.

Lista de convocados

Anthony Aires (Liverpool), Germán Barrios (Defensor Sporting), Rodrigo Cabrera (Defensor Sporting), Franco Correa (Peñarol), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Franco González (Danubio), Juan Jorge (Defensor Sporting), Joaquín Lavega (River Plate), Agustín Lema (Fénix), Ulises Márquez (Nacional), Alan Maturro (Defensor Sporting), Juan Pablo Muñoz (Peñarol), Facundo Ocampo (Liverpool), Agustín Pérez (Juventud), Joel Poiso (Liverpool), Ramiro Recoba (Nacional), Rodrigo Rey (Racing), José Río (Danubio), Agustín Rodríguez (Deportivo Maldonado), Augusto Scarone (Nacional), Lucas Sequeira (Cerro), Valentín Silva (Peñarol), Nicolás Siri (Danubio), Martín Suárez (Wanderers) y Pablo Viudez (Defensor Sporting).