El novedoso plan de Garay para cuidar a los juveniles en el regreso al fútbol

El lunes vuelven a entrenar los futbolistas juveniles de los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) después de cuatro meses de inactividad como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que paralizó al mundo. Para Alejandro Garay, entrenador de más de 30 años de actividad en formativas y entrenador de las selecciones de Uruguay, su último proceso fue con la sub 17, dijo a Referí que el retorno a la actividad debe ser progresivo, que las exigencias deberían ser diferentes para las categorías más chicas que para las grandes, y sugirió jugar partidos sin puntos, pero si deben mantener la estructura tradicional de puntuación, que no se vuelquen a ninguna tabla, porque propone que en este 2020 no haya ascensos ni descensos.

“El regreso a los entrenamientos debe ser progresivo, y con las categorías más grandes, se deben tomar precauciones, sobre todo con los temas musculares. Con los chicos se atenúan esos asuntos porque tienen otra flexibilidad en sus cuerpos”, dijo el entrenador.

Explicó que la pelota debería estar en los entrenamientos desde el primer día porque los jugadores ya están en contacto con el balón, supervisados en sus entornos familiares o de amigos.

El regreso de las competencias juveniles de la AUF está programado para setiembre. Cuando ello suceda, para Garay es fundamental graduar las exigencias con las que se suele encarar los resultados de los partidos.

“Si pudiera, propondría que este año no haya ascensos ni descenso. ¿Por qué? Porque jugar por una tabla que define ascensos y descenso, en tan poco tiempo y luego de tanta inactividad se torna riesgoso para los chiquilines. Jugaría un torneo especial, con el resultado atenuado, en donde ganar no es el único fin, sino que el objetivo de formar y cuidar a los chiquilines en el regreso tiene que estar por encima de todo”, dijo.

Garay entiende que tienen que volver a jugar y darle al niño el ambiente socializador que le da el fútbol. “Interactuar con sus pares y volver a sentir el fútbol, porque para algunos será volver a sentir el deporte. Existen riesgos en cuanto a los hábitos, porque antes de la pandemia se levantaban temprano para estudiar, luego entrenaban, estudiaban, se alimentaban bien, tenían actividad social y se acostaban. En este tiempo de encierro les sobró tiempo y hay que ver cómo fue la modificación de las conductas”, resumió.

“También habría que contemplar a los equipos que trabajan muy prolijamente en la B, los que realizan un gran trabajo en juveniles y tienen todas las categorías, como por ejemplo Boston River. Que se haga un torneo especial en tres niveles (actualmente son dos), especialmente en las categorías más chicas y se define con finales”, dijo.

Propone que desde el punto de vista reglamentario se puedan realizar cinco cambios y que en Sexta y Séptima reduzcan la cantidad de minutos y jueguen partidos de 80.

En Quinta y Cuarta entiende que está bien que mantengan los 90 minutos.

También plantea un novedoso sistema de premiación.

“Este año se podría cambiar la forma de premiar, para quitarle la presión a un regreso tan especial. ¿Cómo? En cada categoría, en vez de trofeo, medallas y vueltas olímpicas para primero y segundo, se les premie con un viaje a jugar un campeonato amistoso en Buenos Aires, o al interior. Qué positivo sería premiar con una competencia a costo íntegro de la AUF. Nada de trofeos y medallas, para que los puntos no pesen”, concluyó.