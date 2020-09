Seis federaciones quieren postergar a enero y Uruguay para noviembre las Eliminatorias al Mundial 2022

Seis de las 10 federaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pretenden que las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que deben comenzar el 8 de octubre próximo, den inicio en enero de 2021.

Uruguay es una de las cuatro que está en contra junto con Argentina, Brasil y Chile. “La intención es pasar los partidos de octubre, para el mes de noviembre”, explicó a Referí este domingo el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi.

Debido a esa movida que pretenden esas federaciones, este lunes se llevará a cabo una reunión virtual y extraordinaria del consejo ejecutivo de la Conmebol de la que tomará parte el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Leonardo Carreño

“Nos ha llegado la versión de que hay seis federaciones que quieren postergar para enero el inicio de las Eliminatorias. Uruguay no está de acuerdo”, sostuvo el dirigente de la AUF.

Esas seis federaciones son las de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú.

Pero hay otro problema y muy importante que hasta ahora se sigue manejando como un rumor pero cada vez más cerca de ser oficial.

“También parece que la UEFA le comunicó a la FIFA que este año no van a ceder a los futbolistas de sus clubes a las selecciones. Aunque no está aún oficializado, sino que por ahora se nos comunicó de forma oficiosa, de confirmarse, es un problema muy importante para nosotros que perjudica a Uruguay, a Argentina y a Brasil, y un poco a Chile, pero no al resto. Mañana (el lunes) se verá qué se decide y si ya se hizo oficial”.

Respecto a este tema, el director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, en entrevista con Referí, sostuvo que “es algo inaceptable, porque la FIFA fue la gran promotora y la gran defensora, sobre todo en estos últimos tiempos en donde las ligas poderosas del mundo y los clubes que juegan en esas ligas, tienen la intención de sustituir los Mundiales de selecciones por Mundiales de clubes. Creo que ningún acontecimiento deportivo en la historia de la humanidad ha reunido tanta gente simultáneamente como los partidos que se disputan en los diferentes Mundiales cada cuatro años. Y nosotros, históricamente, hemos trabajado mucho en función de esto, de estar presente en los Mundiales, porque en definitiva esa es la gran meta. Por esa razón, que haya que cambiar las reglas de juego, que los futbolistas tengan que atender a su requerimiento profesional a nivel de clubes y prescindir de su venida la selección no creo que sea bueno. Y después habría que ver qué piensan los futbolistas, ¿verdad?”.

Diego Battiste

Según Tealdi, “a nosotros nos conviene que empiece lo antes posible, pero nos conviene que empiece con los jugadores de la selección que juegan en Europa y el exterior, no jugadores de liga local, obviamente, contar con todo el potencial posible”.

No solo es un tema económico, sino de potencial deportivo. Y así lo ve Tealdi: “Si los clubes de Europa no ceden a sus futbolistas, estamos ante un problema muy importante. Por ahora es algo oficioso, pero seguramente mañana lo harán oficial”.

En ese contexto, vale señalar que la UEFA para lo que fue la reciente ventana de partidos FIFA de setiembre, no permitió a sus clubes a ceder a los futbolistas para los encuentros que se jugaron en Europa por la Liga. Eso ahora pretenden extenderlo a las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2020.

“Si hay postergación, sería bueno que se juegue en noviembre, pero veremos qué sucede en la reunión de mañana lunes. Tampoco está decidido si se ceden a los jugadores que llegan si se hace cuarentena o no y el otro problema importante que hay es cómo vuelven a Europa”, explicó Tealdi, algo que ya había manejado Referí la semana pasada.

Leonardo Carreño

Si las Eliminatorias Sudamericanas se pasan para el año que viene como pretende la mayoría de las federaciones de Conmebol, habría que cambiar el formato porque no dan las fechas.

“Eso es complicado para todas las federaciones sudamericanas desde el punto de vista económico, porque en vez de vender nueve partidos, pasaríamos a vender cuatro”, explicó Tealdi.

Las Eliminatorias están previstas comenzar el 8 de octubre entre Uruguay y Chile en el Estadio Centenario y en la doble fecha, la celeste debería viajar a Quito para jugar allí con Ecuador el 13 de ese mes.

Este lunes será un día clave y allí se jugará no solo la parte deportiva de la selección, sino también la económica de la AUF.