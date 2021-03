A Marte en helicóptero

Es tan joven como nosotros, hijos directos y predilectos de la época moderna. Y para demostrar su lozanía voló airoso por los cielos de Marte, ganándole en esto la partida al avión. En Marte, el helicóptero fue Cristóbal Colón llegando a América. Dentro de 30, 40 o 100 años, cuando las noticias de la actual pandemia carezcan de vigencia, la humanidad verá a 2021 como el año en que lo imposible se hizo realidad. La NASA, la gran Disneylandia de la inteligencia y la imaginación actuando a dúo, consiguió con precisión de neurocirujano hacer aterrizar un vehículo rover en el planeta rojo, más frío que la Tierra, el cual comenzó a enviar imágenes inmediatamente, y no solo eso, logró asimismo que un pequeño helicóptero comenzara a sobrevolar la superficie marciana y recopilara datos sobre la posible existencia o no de vida. El vuelo del helicóptero en un territorio situado a 54,6 millones de kilómetros de la Tierra (mucho más cerca que Júpiter y Saturno) puede considerarse la culminación del sueño tecnológico iniciado en 1940, cuando Igor Sikorsky construyó el primer modelo exitoso. Igor, qué, quién. Su nombre no ha de sonar como el de los hermanos Wright, quienes pasaron a la historia por haber realizado en diciembre de 1903, el primer vuelo en avión controlado. Sikorsky nunca alcanzó igual fama, quizá porque el helicóptero es algo así como el ejemplo bastardo de la tradición tecnológica moderna, un aparato que puede venir fallido, como regularmente vemos en las noticias: helicópteros que se desploman debido a problemas que nunca sabemos bien cuáles son, tal como pasó el año pasado en el accidente en el que perdió la vida Kobe Bryant, o más atrás, al desplomarse sobre la cancha del estadio el aparato en el que viajaba el presidente del Leicester City, club de fútbol inglés.