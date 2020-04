A pedido de sindicatos, PIT-CNT analizará la posibilidad de cancelar los cuatro actos del 1º de mayo

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT convocó a la Mesa Representativa para este jueves para reconsiderar la realización de cuatro actos en distintos puntos de Montevideo este 1 de mayo, una decisión que fue criticada por el gobierno y por distintos sectores de la sociedad en el entendido de que esa no era la mejor opción para celebrar el Día de los Trabajadores dada la emergencia sanitaria por la propagación del coronarias.

En un comunicado de la central de trabajadores, se estableció que este jueves se tratarán dos temas. "El ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento" ese mismo día, y la "reconsideración de las actividades resueltas para el 1º de mayo en función de los diferentes puntos de vista" manifestados por algunos sindicatos, como la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay, además de "médicos y trabajadores en general de la salud, resume la resolución.

Todos esos actores expresaron "sus reparos a la realización de actos en las plazas públicas ya que entienden que atentan a la salud de la población, en el marco de la emergencia sanitaria", agrega el comunicado.

Según dijeron a El Observador fuentes del Secretariado Ejecutivo, pese a que se abrirá la discusión al respecto, "es muy probable que el tema se reconsidere y no se realicen los actos". "Se realizará la conferencia de prensa anunciada y se buscarán plataformas alternativas a los actos", dijeron los informantes.

De todos modos, durante la sesión del órgano deliberativo habrá un intercambio sobre el tema, porque no todos los representantes de los sindicatos estarán de acuerdo. Uno de ellos es Sergio Sommaaruga, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada, quien no está dispuesto a dar marcha atrás en lo ya decidido.

"Nos parece que se entra en una lógica muy errática, por lo que no vamos a votar por la cancelación", dijo el dirigente a El Observador.

"El gobierno no para, hace ingresar la ley de urgencia con transformaciones profundas, ¿y el movimiento sindical debe retraerse? –se preguntó–. Nosotros entendemos que hay que ser muy cuidadosos con las medidas sanitaria pero no podemos caer en un disciplinamiento social forzoso porque también hay un riesgo democrático si todos nos quedamos encerrados en casa, mientras afuera aflora el poder", agregó Sommaruga.

La decisión de celebrar el Día de los Trabajadores con cuatro actos de baja convocatoria –no más de 100 personas, y manteniendo la distancia social, entre otras medidas sanitarias– en las plazas Libertad, Lafone, Huelga General y Colón fue una iniciativa de la Federación de Obreros y Empleados de la bebida, aprobada en la última sesión de la Mesa Representativa el jueves pasado. Su histórico dirigente, Richard Read, nunca apoyó esa idea, y celebró la decisión de rever la realización de los actos en su cuenta de Twitter.

Me parece muy bueno q se reconozca errores y prime el sentido común !! Ahora a trabajar en el mensaje a los trabajadores q esperan ansiosos propuesta sobre el empleo , el salario , las condiciones laborales después d esta crisis etc etc . ALQLyE pic.twitter.com/2GqCKKpY9p