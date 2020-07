A prepararse para el maratón de fútbol uruguayo: habrá hasta 30 partidos por semana en la TV

Después de cinco meses sin fútbol, los hinchas tendrán una grilla de partidos en la televisión con los campeonatos uruguayos de Primera y Segunda divisiones profesionales como nunca había sucedido. Desde Tenfield confirmaron a Referí que transmitirán todos los encuentros, excepto el que a Juventud de Las Piedras le corresponda ser local.

En este plan, está previsto que haya fútbol todos los días de la semana con un mínimo de tres partidos y un máximo de seis en cada jornada.

La propuesta será aprobado esta semana en la AUF. Las mesas ejecutivas y los clubes trabajaron con la empresa Tenfield y acordaron que del torneo de Primera televisarán seis partidos por fecha en la pantalla de Vtv y dos por streaming. Se juegan ocho partidos en cada etapa. Esto será así: miércoles, jueves (cuando jueguen entre semana), sábado y domingo se verán cada día tres partidos por Vtv y uno por streaming.

El presidente de la mesa de Primera, Juan Ceretta, valoró el paso que da Tenfield que "accedió a televisar todos los partidos, cuando en un principio nos informaron que sería imposible", y destacó la importancia que todos los hinchas, que no podrán concurrir a las canchas, podrá observar los encuentros en la pantalla de Vtv o por streaming. Para ello, dijo que la AUF facilitará los horarios que necesite la televisión.

En el caso de Segunda, el Estadio Charrúa se transformará en el estadio en el que se jugarán todos los encuentros del Apertura de 11 clubes, excepto Juventud que no aceptó renunciar a su localía para llevar sus partidos al estadio del Parque Rivera.

En ese caso, en cada fecha del torneo de ascenso se televisarán entre cinco y seis partidos por Vtv, explicaron desde Tenfield. La fecha en que Juventud sea local su encuentro no va por la TV y se televisan cinco encuentros.

Además, Tacuarembó y Rocha accedieron a cambiar localías para jugar en la primera rueda en el Charrúa.

Este sistema de todos los partidos en el mismo estadio fue propuesto solo para la primera rueda. En la segunda vuelta del Campeonato Uruguayo del ascenso, volverán a jugar en los estadios de los clubes.

En el caso de Segunda, acordaron con Tenfield que televisarán los partidos los días lunes, martes, viernes y sábado.

¿Por qué se pueden jugar y televisar hasta 30 partidos en una semana? En una semana de doble fecha en Primera y Segunda jugarán 16 partidos de la A y entre 12 y 14 de la B, en este caso depende de las localías de Juventud.

Este miércoles en el consejo de liga de Primera y el jueves en el congreso terminarán de aprobar todos los detalles. Por ejemplo, deben permitir que en el Estadio Charrúa se puedan jugar partidos de fútbol masculino profesional sin alambrado.

El estadio del Parque Rivera no tiene cerco perimetral, pero en este caso no será problema porque no habrá público.

En el Charrúa se jugó el Mundial sub 17 en noviembre y diciembre 2018 y partidos del fútbol femenino. En el caso del torneo local, la AUF autorizó a jugar sin alambrado.

Además, este jueves el congreso deberá aprobar los cambios reglamentarios de los cinco cambios, la prohibición de ingreso de mascotas y alcanzapelotas, y cómo procederán en caso de positivos de covid-19 en los planteles de fútbol.

El último partido del torneo local se jugó el domingo 8 de marzo, y el regreso de la actividad se producirá el 8 de agosto, cinco meses después de la suspensión por la pandemia de covid-19.

En el caso de Primera, regresará con la cuarta fecha del Torneo Apertura, que incluirá el clásico. En el de Segunda, se iniciará con la primera fecha del Campeonato Uruguayo, que se juega a dos ruedas.

Por otra parte, la AUF gestionará ante el Gobierno la opción de que el fútbol pueda regresar el viernes 7 de agosto con un partido nocturno. Pero por ahora el fútbol profesional de la AUF está autorizada a competir a partir del sábado 8.