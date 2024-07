Diego Aguirre, DT de Peñarol, entiende que es "incómodo" jugar un clásico contra Nacional por la final del Intermedio: el motivo

Peñarol enfrenta a The Strongest por octavos de final de la Copa Libertadores el 14 de agosto y Nacional a San Pablo el 15 de agosto.

20240721 Sebastián De Marco Fénix Eduardo Darias Peñarol Torneo Intermedio 2024. Foto: @CampeonatoAUF Sebastián De Marco de Fénix y Eduardo Darias de Peñarol Foto: @CampeonatoAUF

La importancia que tiene jugar un clásico, sea por el motivo que sea, justo unos días antes del gran objetivo principal que tienen tricolores y aurinegros, que es pasar de fase en la Copa, es lo que genera la dificultad, si bien Aguirre aclaró: "Si fuera un clásico la final también pasa a ser un partido importante".

De todas formas, dijo que "todavía ni me puse en ese escenario, (porque) estamos pensando en tratar de ganar a Defensor y después veremos lo que sigue. Tenemos que ganar para tener chance, vamos por pasos".

Eduardo Darias en sanidad

El objetivo del entrenador para el 14 de agosto es "que el equipo llegue lo mejor posible en ritmo y físicamente, y con la mayor cantidad de jguadores disponibles. Se hizo un poco largo este período; después de terminar bien arriba, se cortó, empezó el torneo Intermedio que no es que sea un objetivo pero nos obligaba a ganar por la Anual. Pero estamos muy bien, los jugadores están trabajando notable y estoy convencido que vamos a tener una muy buena parte del año", dijo.

Aguirre habló del estado sanitario de Eduardo Darias, que podría no ser convocado para el partido contra Defensor: "En el partido contra Rosario, el 28 de mayo, Darias tuvo un golpe feo y le quedó como una pequeña molestia. Le hicimos un estudio para asegurar que no tenía nada y tomar precaución de días de descanso. Está todo bien, no tiene una lesión y después de ese golpe jugó varios partidos. Los futbolistas siempre juegan con algún dolor".