Abdala pidió disculpas ante sus compañeros del PIT-CNT tras choque: "Está mal y puede comprometer el prestigio obrero"

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se presentó este jueves ante el Secretariado de la central sindical, instancia donde realizó una autocrítica tras el choque de tránsito que protagonizó alcoholizado, y pidió disculpas por lo ocurrido ante sus compañeros.

"Fue una situación que está mal y que puede comprometer el prestigio del conjunto del movimiento obrero", comenzó diciendo Abdala. Por esa razón, el sindicalista reconoció su error y se mostró conmovido por las palabras y los actos de respaldo que recibió.

La central obrera no prevé ninguna medida interna que trascienda al pedido público de disculpas del propio metalúrgico y las sanciones que disponga la Justicia.

"Agradezco los mensajes de apoyo, entre los que me han destacado como una persona comprometida, consecuente, solidaria, buen compañero y a la que no le tiembla el pulso cuando toca detener situaciones complejas para defender nuestros intereses, pero eso no justifica lo que pasó", sostuvo el presidente del PIT-CNT.

Abdala dijo ante el Secretario que a lo largo de su vida siempre se ha movido "con una ética de la responsabilidad" y asumió que todos los actos generan consecuencias.

"Yo asumo las consecuencias de lo que me pasó", admitió y explicó que está atravesando por dificultades personales y familiares "muy complejas", que según dijo, "generaron un entorno proclive a que sucediera lo que sucedió, pero no justifica lo que ocurrió".

Y agregó: "Queríamos venir a dar la cara, hacer autocrítica y pedir disculpas. En ninguna circunstancia voy a dejar de ser un luchador. Para mí es muy importante el PIT-CNT y las distintas organizaciones del movimiento obrero, pero me tengo que dedicar a resolver algunas cuestiones de carácter personal. Por eso es que estoy solicitando una licencia que ya fue considerada en el Secretariado hasta que nuestros organismos colectivos así lo entiendan", indicó.

Un tribunal de faltas determinará las penas correspondientes para Abdala. En Uruguay, se aplican medidas sustitutivas de trabajo comunitario, que pueden disponerse en un mínimo de siete días y un máximo de 30 días. Deberá ser de forma diaria y durante 8 horas, en las condiciones que establezca la Justicia.

Además, se le quitó la licencia de conducir por determinado tiempo, dependiendo de las veces que fue sancionada la persona y de la cantidad de alcohol en sangre.