PIT-CNT descarta tomar medidas contra Abdala tras chocar alcoholizado y da por zanjado el tema

El PIT-CNT decidió dejar atrás el episodio que mantendrá alejado a su presidente, Marcelo Abdala, en plena campaña por el referéndum, luego de haber manejado alcoholizado, chocado, y haber declarado que fue a trabajar después de consumir alcohol –cuando se le realizó la espirometría tenía 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre–. La central obrera no prevé ninguna medida interna que trascienda al pedido público de disculpas del propio metalúrgico y las sanciones que disponga la Justicia.

El Secretariado Ejecutivo de la central dio el primer paso en ese sentido este martes, con los principales referentes del movimiento sindical cerrando filas en torno al tema.

"En función de que rápidamente reconoció el error y de que se va a hacer cargo de las consecuencias, nos parece que con eso alcanza", declaró a El Observador el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Pese a pertenecer a una corriente distinta a la del comunista Abdala –integra En Lucha–, el referente de los sindicatos públicos manifestó que la valoración fue "por unanimidad" y que "no hubo fisuras".

El Secretariado accedió al pedido de licencia de parte del metalúrgico y no estableció plazos para su reintegro, en tanto hay asuntos personales que el sindicalista debe sortear. Sobre la mesa está también la intención de desvincular al dirigente de la central ante "los hechos de pública notoriedad", tal como expresó el propio Abdala en su carta de solicitud. La Mesa Representativa deberá ratificar la resolución este jueves.

"El compañero se hizo cargo de su error. Lo que está mal está mal, acá y en cualquier ámbito. Pero cuando estén dadas las condiciones, se lo va a recibir de puertas abiertas", indicó a El Observador la secretaria general, Elbia Pereira. La dirección del PIT-CNT designó a Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único de la Construcción (Sunca), para asumir las responsabilidades de Abdala, y mantuvo de esta manera el equilibrio entre corrientes, en tanto la Gerardo Cuesta –identificada con el Partido Comunista– permanece en un rol clave.

A 46 días del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), fuentes sindicales señalaron que la corriente intentará ocupar los compromisos de Abdala en recorridas y barriadas previstas en las próximas semanas. En ese marco, Diverio –responsable de uno de los sindicatos más fuertes– adquirirá mayor visibilidad pública en la campaña por el Sí en que el PIT-CNT es uno de los principales exponentes.

El Partido Comunista también da por terminado el asunto, confirmó el secretario general, Juan Castillo, a El Observador. Desde la fuerza política también reconocen que no habían pasado cuatro horas del siniestro en Punta Carretas –en que Abdala se estrelló contra tres autos estacionados– cuando el presidente de la central sindical ya había admitido su error.

"No tengo excusas que justifiquen mi error. Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió", expresó Abdala ese día en redes sociales.

Medido con otra vara

La resolución de la central sindical va a contrapelo de dos antecedentes similares, en que ambos casos pasaron al análisis ético de los correspondientes órganos de sus partidos. El más icónico tuvo lugar en enero de 2019 con el exdiputado Daniel Bianchi, quien fue expulsado del Partido de la Gente, luego de que se estrellara contra tres vehículos en Punta del Este mientras manejaba alcoholizado con 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre. Uno de los autos estacionados se incendió tras el choque.

La actuación de Bianchi, que fue calificada por el Tribunal de Disciplina partidario como "inaceptable", por estar "en contra de la conducta que el partido quiere estimular", según apuntó la colectividad política. "El Partido de la Gente quiere dejar claro su mensaje para la ciudadanía: ante cualquier falta de conducta, tolerancia cero", estableció en aquella fecha.

Dos años antes, en agosto de 2017, el diputado blanco Wilson Ezquerra había atropellado con su camioneta a una mujer de 60 años que circulaba en moto por la banquina de la ruta Interbalnearia a la altura del kilómetro 87. Su espirometría dio positivo. La víctima presentó fractura de cadera, politraumatismos y pérdida de conocimientos.

Tres meses más tarde, el directorio del Partido Nacional que entonces encabezaba el hoy ministro Luis Alberto Heber, se limitó a "observar" las conductas del copartidario. La fuerza política se fundamentó en "el comportamiento en las circunstancias que provocaron el accidente en la ruta, que tuvo como consecuencia ocasionar a un tercero lesiones de consideración, que podrían haber sido sustancialmente más graves". El Partido Nacional afirmó que Ezquerra "no debió manejar en las circunstancias que lo hizo y los legisladores son los primeros que tienen que cumplir con las leyes".

En enero de 2019, a instancias de la hoy vicepresidenta Beatriz Argimón, también pasó a la Comisión de Ética de los blancos el caso del edil fernandino Darwin Correa, quien chocó alcoholizado en Punta del Este. Su auto y otro vehículo que estaba estacionado se incendiaron.

Consultado al respecto de estos antecedentes y si el PIT-CNT podría haber adoptado medidas más duras con su presidente, López sostuvo: "Lo que resolvimos fue lo que resolvimos, y entendimos que con eso alcanzaba, haciéndose cargo desde el punto de vista judicial y con lo que tiene que ver con el pedido de disculpas públicas hacia la población en general. No creemos que haya que tomar más medidas que las que tomamos".

Un tribunal de faltas determinará las penas correspondientes. En Uruguay, se aplican medidas sustitutivas de trabajo comunitario, que pueden disponerse en un mínimo de siete días y un máximo de 30 días. Deberá ser de forma diaria y durante 8 horas, en las condiciones que establezca la Justicia.

Además, se le quitó la licencia de conducir por determinado tiempo, dependiendo de las veces que fue sancionada la persona y de la cantidad de alcohol en sangre. Una vez cumplida la suspensión, los conductores deberán realizar un examen psicofísico que evaluará su aptitud para volver a conducir.