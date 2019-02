Abogados de los acusados por homicidio en San Luis creen que hay razones para apelar ante la SCJ

La defensa de los imputados por el asesinato a Gusatvo Barón ocurrido en San Luis (Canelones) en 2017 estudia la posibilidad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) porque entiende que el fallo del Tribunal de Apelaciones de 4to Turno que condenó a 22 años de prisión a sus clientes se basa en las mismas pruebas que 14 meses antes fueron rechazadas por el juez Marcos Seijas, quien entonces había absuelto a los imputados.

"Hicimos un primer análisis de la sentencia y creemos que ameritaría presentar un recurso de casación. La fiscalía no había logrado en su momento probar la culpabilidad de ninguna manera, y en esta segunda instancia tampoco quedó probada, dado que no se admitieron pruebas nuevas, porque la fiscal no aportó otra evidencia", dijo a El Observador el defensor Sergio Sansón.

Ese último punto fue celebrado por una de las fiscales del caso, Darviña Viera, en conferencia de prensa esta semana, ya que Seijas había desestimado la calidad de la evidencia presentada por las fiscales. El magistrado había señalado en su fallo que tanto Viera como la fiscal Slvia Lovesio -que participó en la primera parte de la investigación- habían omitido interrogar sobre datos esenciales a testigos y protagonistas, y no habían extraído la bala del cadáver que hubiera alcanzado para incriminar a los delincuentes.

En su fallo, Seijas había determinado que no había forma de confirmar quién disparó el arma, y tampoco había elementos que demostraran que la defendida por Sansón tuviera algo que ver con el crimen. Según Viera, la mujer -hija de la dueña del almacén donde tuvo lugar el homicidio- había enviado un mensaje de WhatsApp a los asaltantes indicándoles las características del auto con el que se retiraría la víctima del comercio, pero Seijas señaló que la fiscal nunca solicitó hacer una pericia de los celulares de los asaltantes, lo que "hubiera servido para reconocer o no las voces de quiénes se estaban comunicando a través de ese medio". La mujer había perdido su celular.

Raúl Estomba, el abogado que defiende al acusado de disparar el arma contra Barón, coincidió con su colega en "que hay elementos que dan mérito" para recurrir ante el máximo órgano de la Justicia. Del mismo modo que Sansón, dijo: "Seguimos manejándonos con las pruebas que se tuvieron en cuenta durante el juicio y que el juez evaluó como insuficientes como para una condena", afirmó.

De todos modos, el tribunal de apelaciones, que intervino luego de que en setiembre del año pasado el abogado de la familia, Oscar López Goldaracena, entendiera que sí había elementos nuevos que podían esclarecer el caso, contravino la decisión de Seijas y evaluó que las pruebas ya presentadas sí eran suficientes.

Este lunes, el tribunal revocó la absolución y condenó a dos de los acusados por la Fiscalía como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, "a la pena de 22 años de penitenciaria con descuento de la preventiva cumplida". Argumentó que "la prueba reunida es plena y habilita el pronunciamiento de una sentencia condenatoria como coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado".

Sansón dijo que para ese fallo la Justicia tampoco pudo verificar "si la bala que estaba en el cuerpo (de Barón) correspondía con el arma homicida" y que todavía "hay elementos que quedan sueltos". Y además, considera que la imputación contra su cliente de coautoría en el homicidio cuando solo se limitó a enviar un mensaje "marcando" a las víctimas no tiene fundamentos suficientes. "Es algo aventurado", sostuvo.

El 3 de noviembre al mediodía, una mujer llamada Beatriz Fernández -funcionaria de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas encargada de recoger la recaudación de las apuestas en los kioscos y supermercados- llegó al comercio Viejo Pancho, acompañada Barón, que era su cuñado.

Según la fiscalía, los hombres que efectuaron el asalto recibieron mensajes a través de WhatsApp enviados por la clienta de Sansón en los que se describía la marca del auto en que habían llegado Fernández y Barón. Llegaron en una moto, uno de ellos forcejeó con Barón y el otro le quitó el dinero a Fernández, además de otras pertenencias.

Cuando fueron a subirse a la moto para escapar, Barón tomó del brazo a uno de los asaltantes y este no tuvo piedad: le disparó en el pecho y lo mató en el acto, según sostuvo la fiscal y confirmó el tribunal. Luego escaparon, pero fueron detenidos por la Policía en el balneario de Guazuvirá, gracias a la descripción de su vestimenta que hizo una persona que llamó al 911.