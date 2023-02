Abogado de Leal preguntará a Fossati "cuáles son los hechos de apariencia delictiva" tras reunión con el padre de Astesiano

Diego Camaño, abogado de Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, anunció este miércoles que en esta jornada hará una presentación ante la fiscalía para que le indiquen "cuáles son los hechos de apariencia delictiva" que cometió su cliente.

"No pueden investigar el pensamiento de las personas", declaró este miércoles a Informativo Sarandí (radio Sarandí).

El exjerarca del pasado gobierno del Frente Amplio pasó a ser indagado por la fiscal Gabriela Fossati luego de que se reuniera con el padre del excustodio Alejandro Astesiano en el Chuy.

Luego de que compareciera Leal ante la fiscalía la semana pasada, Fossati no pudo descartar, tras las explicaciones de Leal, que se "obstaculizara" la investigación. Por eso, suspendió la entrevista y lo intimó a que designe un abogado.

El elegido fue Diego Camaño, quien este miércoles aludió al accionar de Fossati. “La fiscal nunca dijo que el gobierno obstaculizó nada, no entiendo porque aparece esta situación ahora”, agregó.

Camaño indicó que Leal no grabó la conversación con los padres de Astesiano. "No entregó ninguna grabación en fiscalía. Tampoco se fue por la puerta de atrás de fiscalía porque no hay", indicó.

Después de pasar a ser indagado, Leal se reunió con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien le dio sus explicaciones sobre el caso. Tras ese encuentro, Pereira convocó a dirigentes del FA a una reunión de urgencia que se extendió durante una hora y media. A la salida de ese encuentro, el presidente de la fuerza política manifestó que Leal fue a visitar a los padres de Astesiano porque ellos habían pedido reunirse con alguien del Frente Amplio y que por eso él fue a verlos.

Como informó El Observador, Fossati convocó a declarar a Leal después de que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano –condenado la semana pasada– denunció ante las autoridades carcelarias que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana visitó a sus padres y les ofreció dinero y ayuda para su hijo.

Leal, por su parte, negó que la historia sea cierta y pidió que se esperara hasta que fuera a declarar. “Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender”, manifestó. “Divulgar información falsa tiene consecuencias legales”.

Pero el jueves pasó y Leal no aclaró nada sobre el episodio. El dirigente frenteamplista llegó a la fiscalía poco después de las 14 horas, reiteró en la puerta que haría declaraciones a la salida pero, en una audiencia que duró siete minutos, pasó de testigo a indagado en la causa y salió por una puerta lateral, sacándose el saco para que los periodistas que aguardaban a lo lejos no lo reconocieran.

El padre de Astesiano, Raúl Astesiano, afirmó en Subrayado que Leal fue a visitarlo, pero que no le ofreció dinero, sino que se interesó sobre el estado de su hijo. "Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue", aseguró. "No medí el tiempo, pero fue muy poquito, y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo", agregó.