Leal pasó a ser indagado en causa Astesiano y el FA lo respalda: “La Justicia no puede pasar determinados límites”

La expectativa la había generado él. “Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad”, dijo Gustavo Leal, exdirector de Convivencia Ciudadana en la gestión del Frente Amplio, cuando El Observador informó que se había reunido con el padre del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, condenado por asociación para delinquir, entre otros delitos.

Pero el jueves pasó y Leal no aclaró nada sobre el episodio. El dirigente frenteamplista llegó a la fiscalía poco después de las 14 horas, reiteró en la puerta que haría declaraciones a la salida pero, en una audiencia que duró siete minutos, pasó de testigo a indagado en la causa y salió por una puerta lateral, sacándose el saco para que los periodistas que aguardaban a lo lejos no lo reconozcan.

Minutos después, El Observador difundió que la fiscal Fossati cambió la calidad de Leal de testigo a indagado. Para ese entonces, el exjerarca ministerial ya estaba en La Huella de Seregni, en busca de reunirse con sus colegas. Cuando El Observador lo consultó a la salida, Leal señaló que no había pasado nada y que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no estaba allí ni había conversado con él. Que volvía para su casa.

El dirigente frenteamplista visitó a los padres de Astesiano en el Chui y eso fue lo que llevó a la fiscal a convocarlo inicialmente como testigo.

El encuentro entre Fossati y Leal duró siete minutos. Eso fue suficiente para que el dirigente frenteamplista dijera algo que, a ojos de la fiscal, podía tener apariencia delictiva. Por eso, pese a que él quería continuar dando sus explicaciones, ella le anunciaba que el encuentro estaba terminado. Insistió varias veces en que no debía continuar su relato sin su abogado adelante. Por eso, el exjerarca transmitió que la fiscal no lo dejó explicarse.

El director de Comunicación de la Fiscalía General, Javier Benech, explicó que la fiscal no pudo descartar que Leal haya cometido actos para entorpecer la investigación.

Leal se reunió con el presidente de la fuerza política, a quien le dio sus explicaciones sobre el caso. Tras ese encuentro, Pereira convocó a dirigentes del FA a una reunión de urgencia que se extendió durante una hora y media. A la salida de ese encuentro, Pereira manifestó que Leal fue a visitar a los padres de Astesiano porque ellos habían pedido reunirse con alguien del Frente Amplio y que por eso él fue a verlos.

Fuentes de la coalición de izquierdas aseguraron que lo dicho por Pereira fue lo que se habló en la interna y que desconocen si la fiscal tiene algo, más allá de la visita, que no se sepa sobre Leal. "La postura de Fernando (Pereira) es la del Frente Amplio", se limitaron a decir desde el MPP a El Observador.

A su vez, el presidente del FA recordó en rueda de prensa que "a Leal se lo acusaba de haber pago" cuando el padre de Astesiano dijo en Subrayado que no se les pagó. "Por qué luego igual lo indagan no tengo ni idea", acotó e hizo hincapié en que Leal no tenía "el aval" del Frente Amplio para reunirse y que fue a título personal.

"El día en que Uruguay se consolide la idea de que los políticos no pueden hablar con los ciudadanos, es el fin de la política. Entonces, la Justicia no puede pasar determinados límites (...) No entendemos jurídicamente la decisión. Eso no quiere decir que no tenga (Fossati) derecho a tomarla, porque nosotros respetamos a la Justicia, pero luego también sabemos que es humana y que puede cometer errores. Y esos errores pueden sobrepasar lo que el Poder Judicial o, en este caso la Fiscalía, puede hacer", expuso.

Consultado sobre si todo el FA respalda a Leal, expresó que no hay molestia con él porque "ha actuado con responsabilidad en este y todos los temas".

Días atrás, tanto Charles Carrera como Mario Bergara habían salido a desmarcarse de la actitud de Leal de ir a visitar al padre de Astesiano. Desde el FA afirmaron que Leal había ido de manera inconsulta hasta la barra del Chuy a reunirse con ellos. "Debe quedar claro que el FA no tiene ninguna relación con esta acción, que es una acción de Gustavo Leal", señaló Carrera.