Andrés Ojeda sobre indagatoria a Gustavo Leal: "Claramente lo salvó el cambio de fiscal"

El abogado penalista Andrés Ojeda criticó el archivo de la investigación que pesaba sobre su par en la mesa interpartidaria de seguridad, Gustavo Leal. El representante colorado manifestó que al frenteamplista "claramente lo salvó el cambio de fiscal", refiriéndose a la remoción del caso de Gabriela Fossati y su sustitución por Sabrina Flores.

"Ahora que salió a la luz un fragmento de sus declaraciones en Fiscalía sale con claridad que mintió flagrantemente, que no cierra nada con nada y con las declaraciones de Fossati que dice que daba para seguir investigando, claramente (queda en evidencia que) lo salvó el cambio de fiscal. Yo no digo que sea deliberado ni nada, pero claramente lo salvó el cambio de fiscal", expresó a El Observador.

A su vez, instó al exjerarca ministerial a dar explicaciones. Antes, afirmó Ojeda, no las daba excusándose en que estaba siendo investigado, pero ahora la causa se archivó y tampoco se expresó sobre el fondo del asunto. "Quedamos esperando la conferencia de prensa donde nos dice qué diablos fue a hacer al Chuy", criticó.

Consultado sobre en qué conducta de Leal creía que podía existir un delito, el abogado expuso: "Yo no digo que haya delito. Yo digo que no sabemos si hay delito porque no sabemos qué pasó. Lo que no sabemos es qué pasó y si sabemos que lo que él dice que pasó no cierra por ningún lado. ¿Eso que implica? Una investigación más profunda".

A lo que complementó: "Yo no puedo saber si hay delito o no si no tengo la menor idea de lo que pasó. La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó. Por qué el representante político en materia de seguridad del Frente Amplio protagoniza un episodio mega turbio y a nadie le importa saber qué pasó. A mí no me consta que no hay delito si no sé qué pasó. Con todo el respeto del mundo a Sabrina Flores, archivó sin saber qué pasó".

Las razones para archivar el caso Leal

Entre las conclusiones del dictamen, la fiscalía, que interrogó a Astesiano, a Leal, al padre de Astesiano y al hermano del excustodio presidencial, además de al jefe de la zona operacional III de Rocha, señaló: "No surgen indicios que den cuenta de la intención de interferir" de Leal en la causa penal que involucraba a Astesiano.

A su vez citó el artículo 10 de la Constitución en el que establece que: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".