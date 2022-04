Acelu contra Darwin Desbocatti: "Se ve que le está faltando un poco de fama pobrecito"

"Otra vez cagaron a los celíacos", empezó Darwin Desbocatti su columna de humor en No Toquen Nada (Del Sol FM) el pasado jueves. "¿Quién se perjudica sino el celiaco con esta medida de sacarle el IVA a los panificados? Los perjudica porque sus precios se vuelven a separar de los precios de la gente que consume gluten", dijo el personaje de Carlos Tanco tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de la exoneración del impuesto a "panificados, fideos y productos similares" de origen nacional.

"Que sepan bien los celíacos que, a menos que se vayan a alimentar con gasoil, no han sido vencedores en toda esta batería de medidas"

A continuación el humorista profundizó en el costo de los alimentos sin gluten. "Lo peor que te puede pasar económicamente no es tener un hijo, es tener un hijo celíaco", comentó el personaje de Carlos Tanco. "'Te sale más caro que un hijo celíaco' es el nuevo dicho, porque no se puede decir más lo del hijo bobo. Igual los celíacos son tan poquitos que ni pa' quejarse les da y siempre les falta energía porque no tienen los nutrientes suficiente para protestar fuerte".

Una oyente, Natalia, se comunicó con el programa para comentar que tiene dos hijos celíacos. Desbocatti vio la oportunidad y la tomó: sugirió que tendría cuatro trabajos y vendería drogas para poder acceder a los alimentos aptos para celíacos.

Desbocatti ironizó luego con que debería haber escuelas para niños con celiaquía. "Te ahorras el problema de los cumpleaños. Uno de los momentos más peligrosos para los guachos celíacos son los cumpleaños. (...) Te cagaste adentro del pelotero, te tengo que cambiar de escuela y te tengo que poner en el sistema de protección de testigos y llevarte a otro país porque no podés seguir yendo ahí".

Como respuesta, la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu) publicó este jueves un comunicado en sus redes sociales en el que "REPUDIA (sic.) totalmente los dichos emitidos en un programa radial en el día de la fecha, refiriéndose de manera despectiva a las personas con condición celíaca, específicamente a los niños".

"Nos genera profunda tristeza que en tiempos actuales en los que tanto se habla de empatía y solidaridad con el otro, se utilice términos totalmente despreciativos, agraviantes y humillantes. En este programa se menosprecia el trabajo que realiza la Asociación, y se utilizan frases irónicas para minimizar el diagnóstico, el tratamiento, contaminación cruzada y todo lo referente a la patología", continúa.

Además, desde la organización exigieron una disculpa por parte del programa. "La población celíaca merece una disculpa, por lo que a través de esta nota exigimos –una disculpa públicamente por escrito y de manera verbal– así como también solicitamos que sea eliminado de la web el audio del programa del día de hoy".

"¡Se ofendieron los celiacos!", dijo este viernes en la apertura de su columna de humor el personaje de Carlos Tanco. "Se ofendió la directiva de Acelu", puntualizó el conductor del programa, Joel Rosenberg.

"Los ventrílocuos de los celíacos. Parece que por toda esta defensa que hicimos ayer de su modo de vida, porque nadie se acuerda que cuando le sacan el IVA a los panes cómo está afectando el modo de vida del celíaco", respondió el humorista. "Fue una defensa, a su manera", señaló el conductor.

El comediante sostuvo que les "cayó mal" los comentarios que hizo el día anterior. "Es lo que les pasa a los celíacos muy habitualmente, pero no tienen la culpa. El 90% de las cosas les caen mal", ironizó Desbocatti.

"Si me permiten una crítica: se irritaron, está bien, pero ustedes tienen el colon muy irritable me parece. No se puede cortar el problema por el intestino más delgado", ironizó el personaje en su respuesta. "No lo pudieron digerir y se despacharon con un comunicado que no tiene gluten porque no hay manera que eso tenga algún tipo de solidez y consistencia, es un comunicado malísimo pero es malo para ellos", dijo antes de pasar a criticar minuciosamente el comunicado de la asociación.

Susana Tchekmeyan, presidenta de Acelu, dio una entrevista este viernes en el programa de Canal 4, Algo Contigo. "Realmente yo no daba crédito de lo que estaba escuchando. No podía entender cómo una persona se podía referir de esa manera a niños que tienen celiaquía. Todos sabemos que la enfermedad celíaca es autoinmune", dijo.

La Asociación de Celíacos le contesta a Darwin Desbocatti tras haber sido blanco de sus burlas🗣️"No daba crédito de lo que estaba escuchando", dijo su pta. Susana Tchekmeyan 👉🏽"Se ve que le está faltando un poco de fama" pic.twitter.com/cGrAHTQHnL — Algo Contigo (@AlgoContigo4) April 1, 2022

"Hay que leer y estudiar por qué estas cosas pasan. Se ve que le está faltando un poco de fama pobrecito, tuvo que utilizarnos a nosotros para poder estar dos veces en la radio. Dos programas utilizó para los celíacos, se ve que estaba con poco material y poco argumento", concluyó.